Junaliikenne on nykyisellään liian altis häiriöille

Lempäälässä tehty ilkivalta sotki koko pääradan liikenteen maanantaina, eikä tapaus valitettavasti ole ainoa laatuaan.

Pääradan junaliikenne oli maanantaina täysin sekaisin kaapelivaurion vuoksi. Vika ilmeni yöllä yhden aikaan, mutta edes vian tarkka paikka ei ollut aluksi tiedossa. Myöhemmin kävi ilmi, että joku oli katkaissut kaapelin tahallaan Lempäälän Miemolassa.

Poliisi tutkii ilkivaltaisen kaapelirikon aiheuttajaa, mutta Väyläviraston ja VR:n olisi syytä tutkia laajemmin, mikä maanantain liikennehäiriön hoidossa onnistui ja mikä ei. On huolestuttavaa, jos yksittäinen kaapelirikko sotkee vähintään puolen Suomen junaliikenteen tai enemmänkin.

Korona-aika oli junien kannalta armollista, sillä matkustajia oli paljon normaaliaikaa vähemmän, eikä pahoista myöhästymisistäkään juuri kuulunut. Viime kuukausina matkustajat ovat kuitenkin palanneet juniin. Esimerkiksi kesäkuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 1 226 000 matkaa. Se oli jo 3 prosenttia enemmän kuin ennen koronapandemiaa eli kesällä 2019.

Valitettavasti samaan aikaan on käynyt ilmi, ettei mikään junaliikenteessä ollut muuttunut korona-aikana pysyvästi ainakaan parempaan suuntaan. Kesän aikana on ollut useita pahoja häiriötilanteita, joilla on ollut laajoja vaikutuksia matkustajien arkeen ja elämään. Kesäkuussa etenkin ratatöiden viivästymiset aiheuttivat runsaasti myöhästymisiä. Tilastojen mukaan kaukoliikenteen junavuorosta vain 79 prosenttia pääsi kesäkuussa VR:n täsmällisyystavoitteeseen eli oli korkeintaan 5 minuuttia aikataulusta myöhässä.

On selvää, ettei esimerkiksi kaikkea ilkivaltaa voi aina estää. Maanantain tapaus herättää kuitenkin kysymyksen varajärjestelmien riittävyydestä. Fintrafficin liikennepäällikkö Seppo Kari kertoi Aamulehdelle, että vika tunnistettiin kaapelivaurioksi, koska yhteydet ohjausjärjestelmiin katkesivat. Suotavaa olisi, etteivät Suomen junaliikenteen ohjausjärjestelmät ole yhden kaapelin varassa. Pääradan kapasiteetti on muutenkin niin kovilla, että pienikin häiriö säteilee helposti laajalle alueelle, saati sitten isompi vika.

Toinen tarkasteltava kokonaisuus tiivistyy viestintään ja ylipäätään häiriötilanteen hoitoon matkustajien näkökulmasta. Juhannuksen ratatyöhäiriön yhteydessä monet matkustajat harmittelivat sitä, ettei tietoa viivästysten kestosta tai korvaavista yhteyksistä ollut saatavilla riittävästi. Sama toistui myös maanantaina. Esimerkiksi Tampereen asemalla matkustajilla oli epäselvyyttä siitä, mistä ja koska junia korvaavat bussit lähtevät.