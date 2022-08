Pirkanmaalaiset pörssiyritykset kertovat nyt, miten ison kolauksen kevät aiheutti.

Aamulehti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, koronapandemia ja Paperiliiton historiallisen pitkäksi venynyt lakko UPM:n tehtailla. Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloksentekokykyyn vaikutti viime keväänä moni poikkeuksellinen asia. Siitä, miten ison kolauksen pirkanmaalaiset pörssiyhtiöt ottivat tapahtumista, saadaan varmuus nyt, kun yhtiöt julkaisevat vuoden toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa.

Nokian Renkaat avasi pelin tiistaina. Rengasvalmistajan tulos painui yli 200 miljoonaa euroa miinukselle huhti–kesäkuussa. Tulos ei ollut suuri yllätys: vielä viime vuonna neljä viidestä yhtiön henkilöautonrenkaasta valmistettiin Venäjällä. Kesäkuussa yhtiö ilmoitti vetäytyvänsä 17 toimintavuoden jälkeen maasta. Analyytikot ennakoivat jo heinäkuussa, että sota ja Venäjä-pakotteet näkyvät erityisen vahvasti nokialaisyhtiön liiketoiminnassa.

Liiketoimintaympäristö näyttäytyy nyt eri aloilla hyvinkin erilaisena. Ensi viikolla saadaan tietää, miten porakalustovalmistaja Robit, ravintolajätti Noho Partners, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Pihlajalinna ja ortopedian implantteja valmistava Bioretec pärjäsivät keväällä. Pirkanmaalaisyhtiöistä myös digitalisaatioyhtiö Gofore, iskukuumennetun maidon valmistukseen käytettäviä koneita valmistava Elecster, laseryhtiö Modulight, sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin keskittyvä Merus Power ja teknologiayhtiö Vincit kertovat huhti–kesäkuun tuloksestaan vielä elokuussa.

Vuoden toisten osavuosikatsausten julkistaminen on tänä vuonna erityisen kiinnostavaa poikkeuksellisen kevään vaikutusten arvioinnin näkökulmasta, mutta myös toisesta syystä. Toimitusjohtajat voivat katsauksissaan antaa osviittaa tulevasta.

Yritysten yllä on nyt monta varjoa. Epävarmuutta aiheuttavat kuudetta kuukautta jatkuvan sodan lisäksi voimistuva inflaatio ja viennin hidastuminen. Koronatilanteessa voi syksyllä tapahtua jälleen käänne. Koronarajoituksiin palaaminen on epätodennäköistä, mutta tapahtuessaan se olisi isku etenkin Noho Partnersille, jonka liiketoiminta ehti jo elpyä on keväällä jääkiekon MM-kisojen vauhdittamana. Kaikille pandemia ei ole ollut vain vitsaus. Pihlajalinnan tammi–maaliskuun noin 163 miljoonan euron liikevaihdosta 8,1 miljoonaa syntyi kovakatteisista koronapalveluista.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen lausui lauantain Aamulehdessä toiveikkaasti ja rauhoittavasti: Jos joku Suomessa pärjää jatkossakin, se on pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaa.