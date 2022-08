Poliitikot janoavat pian kannatusta vyötä kiristäviltä äänestäjiltä.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. Kannatuskyselyiden kärjessä on jyrännyt kokoomus. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vasemmistovetoinen hallitus vaihtuu porvarijohtoiseksi. Paljon ehtii kuitenkin tapahtua ennen ensi kevättä. Vaalit järjestetään poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kaikki ennusmerkit viittaavat siihen, että tuleva talvi ei päästä suomalaisiakaan helpolla. Venäjän häikäilemättömälle hyökkäyssodalle Ukrainassa ei näy loppua. Inhimillinen katastrofi Ukrainassa syvenee, mutta sota vaikuttaa koko maailman talouteen ja myös yhteiskunnallisiin jännitteisiin.

On mahdollista, että Suomi ajautuu taantumaan. Työllisyystilanne on onneksi tällä hetkellä hyvä. Korkojen nousu hillitsee hurjaa inflaatiota, mutta rasittaa yhä pahemmin asuntovelallisia. Monilla on vielä korontarkistuspäivä edessä. Ruuan ja polttoaineen hinnat ovat jo nousseet, mikä aiheuttaa ongelmia etenkin pienituloisille. Sähkön hinta on nyt hurjissa lukemissa, mutta ennusteiden mukaan sähkölaskut voivat kohota suorastaan päätä huimaaviksi ensi talvena.

Kun kansalaiset joutuvat kiristämään vyötä, poliitikot miettivät vaalikampanjoidensa näkökulmia eri tavalla kuin hyvinä aikoina. Suomi on valitettavasti elänyt yli varojensa. Taloutta pitäisi tasapainottaa voimakkaasti ja pohtia, ovatko kaikki menokohteet hyödyllisiä tai välttämättömiä. Tämä on tunnetusti päättäjille vaikea rasti.

On pohdittu erilaisia keinoja kompensoida kansalaisille hintojen rajua nousua. Ratkaisut eivät ole helppoja. Ansiotuloverotuksen keventäminen on yksi vaihtoehto, mutta se edellyttää maltillisia palkkaratkaisuja. Rajut palkankorotukset kiihdyttäisivät inflaatiota ja heikentäisivät kilpailukykyä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) keskiviikkona Twitterissä julkaisemassa yllättävässä kannanotossa oli jo vaalikampanjan makua. Saarikko ehdottaa kertaluontoista, ylimääräistä lapsilisää lapsiperheille tänä vuonna. ”Lapsiperheiden tukeminen on keskustan tärkeä tavoite”, Saarikko mainosti. On totta, että hintojen nousu kurittaa lapsiperheiden taloutta, mutta niin toki muidenkin. Saarikon ehdotusta ei kannata heti tyrmätä, mutta keskustelua se herättää.

Osa kansanedustajaehdokkaista korostaa vaalikampanjoissaan vastuullista taloudenpitoa, mutta ensi talvi tarjoaa houkutuksia myös hyvin lyhytnäköiselle ja jakolinjoja luovalle populismille. On hyvä pitää mielessä, että yksi Venäjän sodan tavoitteista on levottomuuden lisääminen ja luottamuksen rapauttaminen Euroopassa.