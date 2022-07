Vaikka eri lajien maajoukkueiden toiminta kiinnostaa kovasti, suuri massa ei aina päädy naisten kansallisten palloilusarjojen katsomoihin.

Euroopassa on eletty tänä kesänä jälleen jalkapallohuumaa, kun naiset ovat mitelleet Euroopan mestaruudesta. Finaali pelataan tänään sunnuntaina. Jo jalkapallon naisten MM-kisat 2019 veti hyvät katsojaluvut Ylellä. Nämä EM-kisat ovat olleet jatkumoa tälle kehitykselle.

Suuri kiinnostus naisten urheilua kohtaan on ilahduttavaa. Tie on ollut pitkä, mutta matkaa on vielä jäljellä.

Vaikka Suomessa eri lajien maajoukkueiden toiminta kiinnostaa kovasti, suuri massa ei aina päädy naisten kansallisten palloilusarjojen katsomoihin. Esimerkiksi jääkiekon naisten MM-kotikisoissa 2019 Espoossa katsojia oli paljon ja hallissa ajoittain korvia huumaava meteli. Vaikka maajoukkueesta noin puolet pelasi kotimaan pääsarjaa, ei sitä hyödynnetty seuraavana syksynä sarjan markkinoinnissa millään tavalla.

Ruotsissa ollaan edellä. Siellä jääkiekossa miesten ja naisten joukkueet tekevät onnistuneesti yhteistyötä. Myös Suomessa naisten joukkueita pitäisi saada nykyistä enemmän miesten liigajoukkueiden kanssa samaan osakeyhtiöön. Se vauhdittaisi kasvua, kun samalla logolla pelaavien joukkueiden markkinointia ja sponsorihankintaa tehtäisiin yhden katon alla. Nyt naisten joukkueissa kauden budjettia raavitaan usein kasaan pienistä puroista, esimerkiksi talkoilla.

Tietysti urheilu on myös bisnestä, eikä osakeyhtiöihin haluta ottaa pelkästään hyväntekeväisyysmielessä naisten joukkueita, jotka eivät vedä riittävästi katsojia.

Muutos voi lähteä liikkeelle yrityksistä. Esimerkiksi HIFK:ssa osa sponsoreista on halunnut lähteä nimenomaan naisten jääkiekkojoukkueen yhteistyökumppaniksi, ei miesten.

Myös liitoilta vaaditaan enemmän. Jalkapallo näyttää esimerkkiä jääkiekolle kotimaassa monessa asiassa. Esimerkiksi maajoukkueen arvokisojen peliasuista on julkaistu tyylikkäät videot ennen kisojen alkua.

Naisten jalkapalloliigalla, eli Kansallisella liigalla on omat nettisivut, joista löytyy niin kierrosennakoita kuin pelit ja tilastot helposti. Jääkiekkoliitto on piilottanut Naisten Liigan tulospalvelunsa syövereihin.

Helmarit jatkaa MM-karsinnoissa syyskuussa. Suomi huipentaa lohkovaiheensa Ratinan stadionilla 6. syyskuuta Ruotsia vastaan. Ruotsi on jo karannut lohkovoittoon, mutta Suomi pelaa lohkokakkosen paikasta Irlannin kanssa ja paikasta MM-jatkokarsintoihin. Silloin myös pirkanmaalaisilla on hyvä mahdollisuus näyttää, jääkö naisten urheilun kannatus myös Ratinan lippuluukulle asti.