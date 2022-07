Pandemiasta tuli endemia. Sen myötä koronavirukseen on vain sopeuduttava.

Perjantaina 29. heinäkuuta on kulunut tasan kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Suomen ensimmäinen koronatartunta varmistui 29.1.2020. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen ensimmäisestä tartunnasta kerrottiin 5. maaliskuuta 2020.

Sen jälkeen piskuinen koronavirus pisti maailman ja Suomen sekaisin, kun kaupunkien kadut ja työpaikat autioituivat. Vaikka alati muuntuva virus ei ole mihinkään kadonnut, tilanne on vihdoin normalisoitumassa.

Tälle saatiin keskiviikkona virallinen vahvistus, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mediainfossa kerrottiin, että pandemiasta on siirrytty endemiaan (AL 27.7.).

Epidemialla tarkoitetaan jonkun tietyn taudin nopeaa lisääntymistä jonkin alueen väestössä. Pandemia on tilanne, jossa epidemia on levinnyt useisiin maihin. Endeemisessä tilanteessa tautia esiintyy vakiintuneesti alueen väestössä eikä sen ilmaantuvuus ole riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä.

Endemiastatus viestii siitä, että nopeasti muuntuvan koronaviruksen varianttien leviämistä on käytännössä mahdotonta enää estää rajoituksilla.

Vaikka koviakin iskuja on otettu vastaan, kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että Suomessa koronapandemiasta on selvitty hyvin. Asukaslukuun suhteutettuna pandemia-ajan kuolleisuus on EU-alueen matalin. Suomessa tautiin on kuollut pandemian aikana runsaat 5 000 ihmistä, Pirkanmaalla reilut 200.

Yksi tekijä matalien kuolleisuuslukujen taustalla on, että rokotteet ovat suojanneet hyvin vakavalta taudilta.

Tämä näkyy parhaillaan Pirkanmaalla, missä uudet virusvariantit leviävät nyt vauhdilla. Taysissa hoidetaan tällä hetkellä yli neljääkymmentä koronapotilasta. Uusia potilaita tulee joka päivä useita. Tehohoidossa potilaita ei kuitenkaan ole (AL 27.7.).

Koronavirus on tullut jäädäkseen. Siksi siihen pitää sopeutua. Takana on kova koulu, mutta koulu on antanut paljon oppia muun muassa hyvistä yksilötason hygieniakäytännöistä. Niiden kannattaa jatkossakin olla osa omia arkirutiineja.

Erityisen suuri sopeutumisen tarve on resurssipulasta kärsivällä terveydenhuoltojärjestelmällä. Järjestelmän toimintakyky on turvattava, ja hoitajan työstä on tehtävä houkuttelevampi. Tässä riittää tekemistä myös Pirkanmaalla semminkin, kun sairaanhoitopiiri ajetaan alas kuluvan vuoden aikana ja uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden vaihtuessa.