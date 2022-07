Tampere sai yllättäen vain niukasti muuttovoittoa alkuvuonna.

Tampereen vetovoima on ollut viime vuosina vahva. Nopeasti kasvava kaupunki on ollut kärjessä erilaisissa vetovoimaa ja mainetta mittaavissa vertailussa ja myös muuttovoittotilastoissa.

Nyt on merkkejä siitä, että Tampereen ei ole syytä tuudittautua tilanteeseen. Muuttotutkija Timo Aro listasi Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 20 eniten kuntien välistä nettomuuttovoittoa saanutta kuntaa tammi-kesäkuussa 2022. Tampere ei mahtunut koko listalle (AL 27.7.2022). Kaupungin väkimäärä kasvoi maan sisäisen nettomuuton ansiosta vain 56 hengellä. Vaikka maahanmuuttajia ja vastasyntyneitä ei huomioida, luku on pieni. Ykkösenä oli Espoo 1 093 hengen muuttovoitolla ja kolmosena Nokia 289 hengellä. Viime vuonna Tampere sai samassa ajassa yli kolminkertaisen määrän nettomuuttovoittoa.

Tampereella ei ole vielä syytä painaa paniikkinappulaa. Tampere on tilastossa plussan puolella, toisin kuin muut suuret opiskelijakaupungit Espoota lukuun ottamatta. Tämä on hyvä merkki. Tampereen muuttovoitto lähtee pian nousuun, kun korkeakoulujen lukuvuosi alkaa ja uudet opiskelijat aloittavat.

Tampereella on silti koko ajan huolehdittava vetovoimasta, kuten myös kehyskunnissa, jotka kuitenkin ovat koko ajan vahvistaneet omaa suhteellista asemaansa. Seudulla Nokian lisäksi myös Lempäälä, Kangasala ja Ylöjärvi ovat merkittäviä voittajia kuntien välisessä muuttoliikkeessä.

Tampereelta muuttaa pois etenkin 25–44-vuotiaita. Osa löytää tilavan perheasunnon naapurikunnista selvästi edullisemmalla hinnalla keskuskaupunkiin verrattuna. Asumisväljyys on yhä useammalle tärkeä kriteeri etätyön lisääntymisen ja koronarajoitusten jälkeen.

Tampereella on pulaa erityisesti perheasunnoista. Vastaavasti etenkin Nokia saa kehuja monipuolisesta asuntotarjonnasta. Omakotitontteja on tarjolla runsaasti lapsiperheille, mutta keskustasta löytyy myös uusia kerrostaloasuntoja. Tampereen on huolehdittava monipuolisesta asuntotuotannosta. On aina parempi, mitä useampi valmistunut nuori jää seudulle asumaan ja tekemään töitä.

Väestönkasvu kasvattaa myös palveluiden tarvetta. Se lisää kustannuksia, mutta ne maksetaan Tampereen seudulla mielellään, koska kasvu luo vaurautta, hyvinvointia ja mahdollisuuksia. Asunto- ja elinkeinopolitiikassa sekä joukkoliikenteessä tehdään jo laajasti yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen pitää lisätä vetovoimaansa ennen kaikkea suhteessa pääkaupunkiseutuun.