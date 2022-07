Suomi myöntää venäläisille turistiviisumeita. Politiikka heikentää Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutusta.

Toisin kuin moni muu Venäjän naapuri, Suomi käsittelee yhä venäläisten turistiviisumihakemuksia. Esimerkiksi Viro on valinnut toisen linjan. Se ei myönnä turistiviisumeja venäläisille kuin tietyissä poikkeustapauksissa.

Euroopan unionin ilmatila on suljettu venäläisiltä lentokoneilta, joten Suomi toimii nyt venäläisille turisteille myös porttina muualle Eurooppaan.

Lue lisää: Suomesta tuli venäläisturisteille väylä Eurooppaan – tutkijan mukaan tilanne vaikuttaa erikoiselta

Suomen politiikka heikentää Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutusta. Moni törmää nyt Suomessa venäläisiin turisteihin ja joutuu pohtimaan suhtautumistaan. Varsinkin presidentti Vladimir Putinin kannattajien lomailu Euroopassa herättää ymmärrettävästi närää. Venäjä tuhoaa Ukrainaa häikäilemättä sodassa, joka on jatkunut jo viisi kuukautta.

Useat kansanedustajat eri puolueista ovat vaatineet viisumien myöntämisen keskeyttämistä. Turistirahojen vastaanottaminen Venäjältä voidaan nähdä eettisenä kysymyksenä.

Turistiviisumien myöntämisen rajoittamista onkin nyt syytä harkita.

On kuitenkin hyvä muistaa, että rajan yli tulevat venäläiset ovat pääasiassa tavallisia kansalaisia. Ainakin toistaiseksi Suomi pyrkii pitämään viisumeiden suhteen mahdollisimman yhtenäisen linjan muiden Schengen-maiden kanssa.

Halutessaan Suomi voisi omalla päätöksellään sulkea rajan venäläisturisteilta. Venäjän mahdollisen vastareaktion uhka ei saa vaikuttaa Suomen päätöksentekoon.

Putiniin myönteisesti suhtautuvat saattavat herättää turisteina ärsytystä, mutta toisaalta voi olla hyvä, että he näkevät Suomessa tai muualla Euroopassa, millaista on elo vapaassa maassa. Euroopan unionin alueella heillä on myös mahdollisuus saada disinformaation sijaan oikeaa tietoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainassa. Onko sillä merkittävää vaikutusta, siitä ei ole takeita.

Venäläisturisteihin on syytä suhtautua asiallisesti Suomessa. Venäjä käyttäisi propagandassaan armottomasti hyväksi tilanteet, joissa venäläisturisteja kohdeltaisiin vihamielisesti.

Venäjällä voi tällä hetkellä saada vuosien vankeustuomion, jos arvostelee asevoimia tai hallintoa. Sekin on hyvä muistaa, jos kysyy venäläiseltä turistilta, mitä mieltä hän on Putinin sodasta Ukrainassa.

Suomalaisten kannattaa ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti välttää matkustamista Venäjälle. Rajaa ei ole syytä ylittää ainakaan halvan polttoaineen takia.