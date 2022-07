Hyvinvointivaltion remontti on välttämätön

Velkakierre on katkaistava, jotta julkisen talouden kestävyys voidaan varmistaa.

Hyvinvointivaltio on ollut pohjoismainen menestystarina. Suomi on jo pitkään ylpeillyt ilmaisella koulutuksella sekä terveydenhuollon laadulla ja saatavuudella. Verotuksella on pyritty tasaamaan tuloeroja ja takaamaan kaikille kansalaisille riittävä toimeentulo.

Nykymuodossaan hyvinvointiyhteiskunta on kuitenkin tullut tiensä päähän. Hyvinvointivaltion rahoittaminen on liian kallista: menot ovat kasvaneet, vaikka talous ei ole. Julkinen talous ei ole tasapainossa.

Hyvinvointiyhteiskunnasta on tehtävä tehokkaampi, ja joistain asioista on pakko luopua. Mutta miten se tapahtuu? Aamulehti kysyi asiantuntijoilta, kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan?

Ratkaisua voi etsiä esimerkiksi verotuksella, menoleikkauksilla tai työn tarjontaa ja tehokkuutta lisäävillä rakenteellisilla uudistuksilla. Selvää on, että velkakierre on katkaistava, eivätkä menot saa enää ylittää tuloja.

Ensi kevään eduskuntavaaleihin lähdetään mielenkiintoisesta asetelmasta. Seuraava hallitus joutuu raapimaan kasaan miljardiluokan säästöt, kun korona-aikana kertyneet velat erääntyvät maksettavaksi.

Kesäkuun lopussa Suomen valtionvelka oli 135,7 miljardia euroa. Jokaista suomalaista kohden siis 24 389 euroa.

Vaikeiden sopeuttamistoimien tekeminen ei ole kiitollinen tehtävä. Mitkä puolueet hallitusvastuussa sitten ovatkin, krooninen velkakierre on katkaistava, jotta julkisen talouden kestävyys voidaan varmistaa.

Tilanne ei ole helppo suurten säästöratkaisujen tekemiseksi siinäkään mielessä, että koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat synkentäneet näkymiä ja hidastaneet talouskasvua. Samaan aikaan huoltosuhde heikkenee. Tummia pilviä aiheuttavat myös osaajapula, korkojen nousu ja ilmastonmuutos.

Poliitikkojen on pakko pelastaa hyvinvointivaltio, sillä muita poliittisia vaihtoehtoja ei ole. Suuri kysymys kuuluukin, mitä hyvinvointivaltiosta jää leikkausten jälkeen jäljelle.

Tähän saakka rahaa on pistetty palamaan sellaisiinkin kohteisiin, joiden tukeminen ei ole hyvinvointivaltion kannalta olennaisinta. Jokaisen uudistuksen ja lisäsatsauksen toteutus on arvioitava entistä tarkemmin.

Suomen historia sen osoittaa, että vaikeista ajoista on mahdollista ponnistaa menestykseen. Nyt on aika palata perusteisiin ja huolehtia siitä, että hyvinvointivaltion ydintehtävät, koulutus, terveydenhuolto ja sosiaaliturva, toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.