Nyt on Tampereen paikka näyttää, miksi tänne kannattaa matkustaa

Kotimaan matkailun edistämisen lisäksi on houkuteltava ulkomaalaiset turistit takaisin.

Tampereella on käynnissä yksi kesän vilkkaimmista viikonlopuista. Ratinanniemen täyttää Tammerfest, ja Hiedanrantaan tuo ihmisiä Uusi Tampere -festivaali. Osa Tampereen hotelleista kertoi jo viime viikolla, että kaikki huoneet on varattu superviikonlopuksi.

Nyt on Tampereen paikka näyttää, että kaupungista on kiinnostavaksi matkakohteeksi senkin jälkeen, kun pandemian pakottaman matkustustauon jälkeen on voinut suunnata kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Turistikesästä 2022 odotetaan jopa todella hyvää. Tarkkoja lukuja turistien määrästä ja Tampereen-lomilla käytetyistä euroista saadaan vielä odottaa, mutta Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ahjoharju uskalsi arvioida jo viime viikolla, että kesän kävijämäärä ylittää toukokuun MM-kisojen turistipiikin.

Jääkiekon MM-kisat toivat Tampereelle liki kaksi kertaa tavallista enemmän ulkomaalaisia turisteja toukokuussa. Koronavuosiin peilaaminen ei ole mielekästä, joten vertailukohta on toukokuu 2019. Silloin ulkomaalaisten rekisteröityjä yöpymisiä Tampereen hotelleissa, hostelleissa ja leirintäalueilla oli 16 000, tämän vuoden toukokuussa 29 600. Kaikkiaan yöpymisiä rekisteröitiin 119 000.

Suomalaisten artistien tähdittämät festivaalit houkuttelevat kaupungin täyteen kotimaisia turisteja, mutta huolellisesti on mietittävä myös sitä, miten ulkomaalaiset turistit saadaan palautettua Tampereelle, kun matkailijoista kilpailevat maailman avautuessa kaikki. Vaikka yksittäisen turistin päiväbudjetti ei ole järin suuri, korona-aikana suomalainen matkailija käytti 125 ja ennen koronaa ulkomaalainen turisti 200 euroa päivässä, kokonaisuudessa ei ole kyse mistään pikkusummista. Matkailijat toivat Tampereelle noin 500 miljoonaa euroa vuodessa ennen pandemiaa.

Tampere ilmoitti kesäkuussa haluavansa yhä enemmän rahaa matkailusta. Tavoitteena on 600 miljoonan euron vuotuiset matkailutulot vuoteen 2025 mennessä. Nyt, kun kaupunki on täynnä matkailijoita, on oikea hetki pohtia, miten siinä onnistutaan.

Tampere on jo osoittanut olevansa Suomen tapahtumapääkaupunki. Tänä kesänä Tampere on ehtinyt olla jääkiekon MM-kisojen, yleisurheilun veteraanien MM-kisojen, voimistelun suurtapahtuma Gymnaestradan ja pesäpallon Itä-Lännen näyttämö, ja nyt on kulttuurin vuoro. Heinäkuun vaihtuessa elokuuksi vuorossa ovat muun muassa Tampereen Teatterikesä, Blockfest ja Festivaali Festivaali. Mitä muuta matkailijoille voidaan luvata?