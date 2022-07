Sähkösopimusten vaihto-oikeuksia kannattaa verrata ja sopimukset kilpailuttaa

Ei auta kuin toivoa, että Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksiköstä annettu aikataulutieto pitäisi tällä kerralla paikkaansa, ehkä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun sen rakentaminen alkoi vuonna 2005. Näin käy, jos reaktorin säännöllinen sähköntuotanto tosiaan saadaan alkamaan syyskuulta lykätyn aikataulun mukaisesti joulukuussa. Suomen sähkömarkkinoille OL3:n tuotanto on ensi talven kannalta erittäin tärkeä, kun Venäjän tuontisähkö on poissa pelistä pakotteiden takia.

Nyt on jo varoiteltu, että sähköstä voi tulla talven tuulettomina pakkaspäivinä pulaa, joka voi johtaa sähkön säännöstelyyn eli pari tuntia kestäviin, alueellisesti kiertäviin katkoksiin. Niiden sijasta tai ohella Suomen raskas energiavaltainen teollisuus joutuu ajastamaan tuotantoaan halvimpien sähkönhinnan tuntien mukaan aiempaa enemmän.

Tavallisen kuluttajan elämää sähkökatkot haittaisivat mutta eivät veisi pohjaa pois, varsinkin jos katkoksiin vähänkin varautuu. Myös esimerkiksi kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla on myrskyjen aiheuttamien pitkäaikaisten sähkökatkojen opettamina investoitu varavoimaa tuottaviin aggregaatteihin.

Sähkön korkealle hinnalle kuluttaja ei sen sijaan voi tehdä oikein mitään muuta kuin pyrkiä ekotekoon eli kuluttamaan mahdollisimman vähän. Sähköyhtiöiden tarjoushinnat ovat nelinkertaistuneet, eikä alle 20 sentin kilowattituntihintaa monesta yhtiöstä löydy. Ensi talven hintatasoa kukaan asiantuntija ei pysty ennustamaan tarkasti, mutta useimpien mielestä suunta on ylös.

Energian kalleus ja sen kulutuksen vähentäminen on osa sitä hintaa, mitä suomalaiset ja muut eurooppalaiset Venäjän hyökkäyssodasta maksavat. Suomalainenkin joutuu opettelemaan edes väliaikaisesti lyhyet suihkukäynnit, laskemaan edelleen liian korkeina pidettyjä huonelämpötiloja ja hyödyntämään sähkön käytössään ajastusta jos voi. Tässä saadaan osviittaa siitä, millaista elämä on talvisin ollut jo aiemmin vaikkapa köyhissä Etelä-Euroopan maissa, joissa on saatettu joutua maksamaan tonnin palkasta Suomen hintoja kalliimpia sähkölaskuja.

Jos sähkösopimus on katkolla, on varmaa että uusi on vanhaa kalliimpi. Pörssisähkö voi ehkä tuntua liian riskipitoiselta, jolloin vaihtoehtoja ovat määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Jos arvioi sähkön hinnan olevan lähellä huippua ja kääntyvän laskuun, määräaikaiseen voi miettiä joillain yhtiöillä lisähinnasta vaihto-oikeutta. Ylipäätään yhtiöiden tarjouksien vaihto-oikeuksia kannattaa verrata ja sopimukset kilpailuttaa.

