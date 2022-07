Yli 70-vuotiaat saavat neljännen annoksen Tampereella tästä päivästä alkaen

On pakko nostaa hattua Pirkanmaan kunnille, sillä nopeimmat pystyvät aloittamaan neljänsien koronarokoteannosten jakelun uusille ryhmille jo tämän viikon aikana. Etujoukoissa on myös Tampere, joka avaa keskiviikkona Hatanpään laboratorion tiloissa ilman ajanvarausta toimivan linjan 70–79-vuotiaille. He ovat rokotusvuorossa uusista ryhmistä ensin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aikaisti yllättäen maanantaina myös aikuisten riskiryhmäläisten ja yli 60-vuotiaiden rokotussuositusta elo–syyskuusta. Siten neljänsien rokotusten piiriin tulee yli 1,5 miljoonaa suomalaista.

Kuntia suositeltiin rokottamaan heti kun pystyvät, ja nopeimmat aloittavat käytännössä saman tien. Terveydenhoitoa vaivannut krooninen henkilöstövaje ei tätä toimintaa tunnu nyt haittaavan Tampereella (Aamulehti 19.7.). Rokotteistakaan ei ole pulaa.

THL patistaa ihmisiä ottamaan rokotteensa heti kun mahdollista, eikä mitään uusia variantteja varten kehitettyjä paranneltuja rokotteita kannata odotella. Sen sijaan kolmasti rokotetut ja taudin sairastaneet eivät nyt piikille pääse, vaikka tartunnasta olisi jo kuukausia.

Terveysviranomaisten pää kääntyi, kun Euroopan tartuntatautivirasto ja lääkevirasto hoputtivat rokotuksia. Huomaamatta ei jäänyt sekään, että Suomessa sairaalahoidon kuormitus on lähes kaksinkertaistunut kesäkuun puolivälin jälkeen.

Viimeisin, ennen kesätaukoa päivitetty tilasto heinäkuun 14. päivältä kertoo, että potilasmäärä kasvoi viikossa 171:llä 654:ään. Suurella osalla koronatartunta on sivulöydös. Taysin erityisvastuualueella potilaita oli tuolloin sairaala- ja terveyskeskushoidossa kaikkiaan 91, joista tehohoitoa sai kaksi.

Virus ei ole kadonnut Pirkanmaalta mihinkään. Esimerkiksi jätevesiseurannan mukaan virusmäärä Tampereen Viinikanlahden näytteissä oli heinäkuun toisella viikolla noussut taas lähelle keväisiä lukuja. Tartuntoja on paljon, joten THL:n nopeutettu suositus oli paikallaan.

Myös covid 19 -taudin hoito kehittyy. Vakavaa tautimuotoa vastaan on nyt myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä saatavilla uutta suun kautta annettavaa Paxlovid-lääkettä. Lääke on suunnattu rajatulle joukolle eli tartunnan saaneille aikuisille riskiryhmäläisille.

THL haluaa rokottaa ikäjärjestyksessä, sillä suurin riskitekijä on edelleen ikä. Suomen 5 012:sta koronatartunnan saaneesta kuolleesta 86 prosenttia eli 4 322 on yli 70-vuotiaita. Tätä nuorempia on menehtynyt 690.