Veronmaksajan oikeustajuun ei mahdu, että joudumme kiikuttamaan rahaa saksalaisille.

Energiayhtiö Fortum myi sähköverkkonsa Carunalle vuonna 2014. Yhtiön omistus on ulkomailla: omistajia ovat kanadalainen eläkerahasto, ruotsalainen työeläkeyhtiö ja yhdysvaltalainen pääomasijoittaja. Suomalaisella Elolla on 7,5 prosentin siivu. Caruna on tullut tunnetuksi kovista sähkönsiirron hintojen korotuksista ja verokikkailusta.

Caruna toimii myös osassa Pirkanmaata, jossa sillä on Elenian kanssa alueen kalleimmat siirtohinnat (Aamulehti 18.7.). Siirtoyhtiöt tapaavat perustella hintojaan investoinneilla, joihin ne ovat olleet pakotettuja, kun valtio pelästyi myrskyjen aiheuttamia laajoja sähkökatkoja ja edellytti verkkojen nopeaa maakaapelointia.

Hinnankorotuksista hermostunut hallitus laski vuosi sitten jakeluyhtiöiden suurinta sallittua tuottoastetta ja puolitti siirtohintojen vuosittaisen korotuskaton. Tarkoitus oli säästää asiakkaiden rahoja jo tämän vuoden aikana 350 miljoonaa euroa.

Verkon myynnistä saamillaan rahoilla Suomen valtion 51-prosenttisesti omistama Fortum rahoitti kauppaa, joka on katastrofaalinen. Fortum maksoi saksalaisesta Uniperista 7 miljardia euroa vuonna 2017. Omistuksen arvosta on jäljellä enää kolmasosa.

Venäjän hyökkäyssodan alettua kävi ilmi, että Saksa on tehnyt ison virheen tukeutuessaan venäläiseen öljyyn ja maakaasuun: saksalaiset talot ovat lämmenneet ja teollisuus pyörinyt Uniperin jakelemalla Gazpromin kaasulla, jota ei nyt yksinkertaisesti tule. Kuluttajille pitkillä halvoilla sopimuksilla myymänsä kaasun Uniper joutuu ostamaan moninkertaiseen hintaan muualta, ja se tekee päivittäin kymmenien miljoonien eurojen tappiot.

Fortum joutui antamaan Uniperille 8 miljardin euron lisärahoituksen talvella, ja rahat on nyt käytetty. On mahdollista, että jokainen suomalainen menetti yksin tässä yli 1 400 euroa lopullisesti.

Veronmaksajan oikeustajuun ei mahdu, että joudumme kiikuttamaan rahaa saksalaisille, jotta nämä saavat kaasunsa halvalla. Saksan hallitus ei ole tähän mennessä suostunut kaasun hinnankorotuksiin.

Fortumin huono yrityskauppa ei ollut ensimmäinen tapaus, jossa yrityksen johto harrasti uhkapeliä valtion veltossa omistajaohjauksessa ja jätti laskut muiden maksettaviksi. Jälkikäteen poliitikot kyllä osaavat ärhennellä, siitä todistaa tiistaina järjestettävä eduskunnan talousvaliokunnan ylimääräinen kokouskin: Uniper-sotkua hoitava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) saa luvan selittää, mitä Saksassa tulikaan viime viikonloppuna sanotuksi ja miten suomalaisten lisätappiot minimoidaan. Kiire on.