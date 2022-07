Tampere kulkee eturintamassa maapalloa uhkaavan luontokadon torjunnassa. Kasvavalta kaupungilta toivotaan tärkeiden luontokohteiden säästämistä.

Ilmastonmuutoksen ohella maapalloa uhkaa luontokato. Luontokadolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja elonkirjon heikentymistä. Kun luonnossa on eläimiä, eliöitä ja kasveja aiempaa vähemmän, ekosysteemi järkkyy helpommin.

Luontokato näkyy silmiemme edessä jo nyt. Esimerkiksi Suomen lintulajeista 35 prosenttia on tällä hetkellä uhanalaisia. Vaikkapa hömötiaisten määrä on romahtanut muutamassa vuosikymmenessä.

Kadolla on suoria vaikutuksia myös ihmiseen. Kun monimuotoisuus vähenee, myös viljelykasvit ovat herkempiä taudeille. Kasvit tarvitsevat myös pölyttäjiä.

Tietoisuus luonnon huonosta tilasta on onneksi lisääntynyt. Kesäkuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen luonnon tilasta huolestuneita tai erittäin huolestuneita on 56 prosenttia suomalaisista. Kotimaata huolestuneempia ollaan koko maapallosta: Maailman luonnon tilasta huolestuneita tai erittäin huolestuneita on 80 prosenttia suomalaisista.

Kaupungin kasvu heikentää usein luonnon monimuotoisuutta. Siksi kasvavilla alueilla, kuten Tampereen seudulla, on erityisen tärkeä rooli luontokadon pysäyttämisessä. Kaavoitus ja liikenteen suunnittelu ovat keinoista avainasemassa.

Tampereen kaupunki käy taistoon luontokatoa vastaan kuuden kohdan ja 112 toimenpiteen ohjelmalla. Viime vuonna kerätyn tilaston mukaan noin joka viides kunta on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita. Tampere on asiassa siis edelläkävijä.

Esimerkiksi maaperän laatua ja hyönteisten elinolosuhteita kohennetaan lisäämällä lahopuiden määrää puistoissa. Myös laidunnusta lisätään kaupungin omistamilla alueilla.

Toimenpiteiden lisäksi luonnon monimuotoisuutta tulee vaalia tulevissa rakennusprojekteissa. Betoni ei saa peittää arvokkaita luontokohteita. Viime vuonna tamperelaisille teetetyssä kyselyssä nousi esiin huoli erityisesti Eteläpuiston, Kauppi-Niihaman ja rantojen rakentamisesta. Moni kyselyyn vastannut toivoi, että luonto huomioitaisiin paremmin esimerkiksi rakentamalla jo valmiiksi rakennetuille alueille kaupungissa. Keskustaan haluttiin myös lisää puita, monipuolista kasvillisuutta sekä viherkattoja.

Kuluttajalle taisto katoa vastaan on hieman kaupunkeja yksinkertaisempaa. Pääsääntönä voi pitää, että moni ilmastonmuutosta hillitsevä teko vähentää myös luontokatoa. Vanhoja hyviä vinkkejä ei ole syytä unohtaa: esimerkiksi vieraslajien torjunta, ruokatottumusten muuttaminen ja vesistöjen suojelu ovat jatkossakin tärkeitä keinoja maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi.