Inflaatio, korkojen nousu ja epävarma epidemiatilanne vaikuttavat monen suomalaisperheen elämään.

Matalat korot, olematon inflaatio ja vuosia jatkunut pörssikurssien nousu ovat taakse jäänyttä elämää.

Moni kuluttaja on herännyt huomaamaan, että maailma ympärillä on rajussa muutoksessa. Korkojen nousu kasvattaa asuntovelallisen asumiskustannuksia, elintarvikkeiden ja energian hinnannousu kurittavat lompakkoa entisestään ja myös osakesäästäjien hermoja koetellaan, kun sijoitusten arvosta on alkuvuoden aikana huvennut mahdollisesti jopa kymmeniä prosentteja.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat luoneet maailmaan epävarmuuden, jollaisesta monella suomalaisella ei ole ennestään kokemusta.

Kukaan ei olisi osannut vuosi sitten ennustaa, että kesällä 2022 spekuloidaan sillä, joudutaanko Suomessa ensi talvena säännöstelemään sähköä. Samaan aikaan palkkataso nousee enintään maltillisesti. On väistämätöntä, että moni suomalainen joutuu tinkimään elintasostaan.

Muuttunut tilanne näkyy jo kulutuskäyttäytymisessä. Asuntomarkkinoilla kysyntä on alkanut kohdistua entistä pienempiin asuntoihin. Koronaepidemian rauhoittuminen on vastaavasti hiljentänyt kesäasuntokauppaa eikä terassilautakaan käy enää entiseen malliin kaupaksi.

Lentokentät sen sijaan ruuhkautuvat lomakaudella, kun kansa pääsee vihdoin matkustamaan ulkomaille. Tulee väistämättä mieleen, vietämmekö heinä–elokuussa viimeisiä juhlia ennen kuin todellisuus iskee syksyllä vasten kasvoja.

Vaikka lähitulevaisuus näyttää monessa mielessä epävarmalta, Suomi ja suomalaiset kohtaavat haasteet huomattavasti vahvemmissa asemissa kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten 1990-luvun lamassa. Suomi ei ole enää yhtä riippuvainen Venäjästä (silloin Neuvostoliitto), työllisyys on korkealla tasolla ja vientiteollisuus vetää ainakin vielä.

Monessa perheessä elinkustannusten nousu tarkoittaa kuitenkin rahankäytön uudelleen arviointia. Polttoaineiden hinnat pysynevät korkealla vielä pitkään, kodin sähkölaskut voivat kaksinkertaistua eikä ruoan hinnassakaan ole todennäköisesti nähty vielä perälautaa.

Suomalaisten kuluttajien ei kuitenkaan pidä painaa muuttuvassa tilanteessa paniikkinappulaa. Kotimainen kysyntä voi pitää talouden pyörät pyörimässä, vaikka talouskasvu uhkaisi muuten hyytyä.

Kaiken lisäksi tunnelin päässä näkyy jo valonkajastus. Uudet energiaratkaisut tulevat lähivuosina korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja Venäjä-riippuvuutta. Inflaatio laukkaa aikansa, mutta rauhoittunee ajan mittaan. Elämä jatkuu ja kylmän talven jälkeen koittaa varmuudella taas uusi kevät ja kesä.