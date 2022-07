On iso etu, ettei Helsinki-Vantaan kaltaisista yli tunnin jonoista ole pelkoa

Ei siitä mihinkään pääse: Tampere-Pirkkalan lentoaseman uusille ulkomaanyhteyksille on ollut tarvetta matkustamisen avauduttua. Finavian lentoliikennetilastojen perusteella lentoasema on ollut keväästä lähtien kohtuullisen houkutteleva vaihtoehto pääkaupunkiseudun ulkopuolelta lomamatkalle haluaville.

Vielä viime vuonna Tampere-Pirkkala oli olemattomalla 8 400 matkustajallaan vasta 18. vilkkain maan kaikkiaan 25 lentoaseman joukossa. Tuolloin lähes kaikkien asemien liikennemäärät laskivat pandemian takia. Nyt suunta on toinen: lentojen määrä on koko maassa kaksinkertaistunut ja matkustajamäärä viisinkertaistunut.

Tampere-Pirkkalan kautta on tammi–kesäkuussa kulkenut 48 000 matkustajaa. Ulkomaanlentojen osuus on ollut suuri, matkustajia on ollut 45 000. Vauhti kiihtyi Air Balticin lentojen käynnistyttyä. Seuraavaksi toiveena on yhteys Tukholmaan. Kotimaan matkustajia on ollut edelleen vähän, hiukan yli 3 000. Tampereelta pääsee nyt Finnairilla Helsinkiin.

Helsinki-Vantaa on saanut kesän kovista ruuhkista mainehaitan. Ripeämmin toimiva Tampere-Pirkkala voi olla maan suurinta mukavampi vaihtoehto myös vuoden jälkipuoliskolla, sillä yli tunnin turvatarkastusjonoja täällä ei nähdä. Toki Euroopan lentoliikenteen ruuhkaisuus on havaintojen perusteella heijastunut lentojen viivästymisinä.

Tämänvuotisista luvuista on vielä pitkä matka huippuvuosien reilusti yli 200 000 matkustajan määriin, mutta Tampere-Pirkkala on jo parantanut sijoitusta lentoasemien matkustajarankingissa sijalle 12. Helsinki-Vantaa on alkuvuoden lähes 5,5 miljoonalla matkustajallaan ylivoimainen, loput kärkipään sijat menevät Pohjois-Suomen lentoasemille tänäkin vuonna.

Pirkanmaalaiset voisivat palvella vielä nykyistä enemmänkin muiden maakuntien Suomea, mikäli valtio päättäisi korvata osan viiden lentoaseman ostoliikenteestä busseilla tai junilla. Tämä tuettu viisikko on Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola-Pietarsaari sekä Kemi-Tornio. Ainakin Jyväskylään olisi helppo järjestää jatkoyhteys Tampere-Pirkkalaan lentäneille.

Valtio on käyttänyt 40 miljoonaa euroa ostolentojen tukemiseen, kun Finnair lopetti kaupalliset lennot vuonna 2020. Liikennöinti on ollut kallista, sillä lentokoneet ovat lentäneet välillä jopa tyhjinä. Yhtä lippua kohti on saattanut tulla jopa tuhannen euron tuki.

Tuetut asemat ovat hiljaisia. Esimerkiksi Kokkola-Pietarsaaressa on ollut vain 7 000 matkustajaa, joista lähes 6 000 kotimaan lennoilla. Matkustajia on siis 20 päivässä.