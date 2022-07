Taysin infektiolääkärin mukaan koronakuolleisuus ei ole hälyttävän korkealla

Tilastokeskuksen kesäkuisen ennakkotiedon mukaan Suomessa kuoli tammikuun ja toukokuun välisenä aikana 26 560 ihmistä. Luku nousi 3 249 ihmisen verran viimevuotisesta, enemmän kuin kertaakaan vuoteen 1990 ulottuvan aikasarjan aikana.

Edellisen 12 kuukauden aikana erityisesti kaikkein iäkkäimpien, yli 90-vuotiaiden miesten ja naisten kuolleisuus on noussut. Myös esimerkiksi 70–74-vuotiaiden miesten kuolleisuus oli korkeimmillaan vuoden 2013 jälkeen. Korkea kuolleisuus näkyy jopa vastasyntyneiden elinajanodotteissa: poikien epävirallinen elinajanodote olisi näiden kuolleisuuslukujen perusteella laskenut 0,4 vuotta 78,8 vuoteen ja tyttöjen 0,5 vuotta viimevuotisesta 80,4 vuoteen.

Kuolleisuuslukuja ei voi kytkeä viivasuoraan koronapandemiaan, vaikka Suomessa onkin tänä vuonna todettu lähes 3 400 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kaikkiaan jo lähes 5 000.

Viranomaiset ovat tavanneet huomauttaa, että suurella osalla sairaala- ja tehohoitoon joutuneista ja kuolleista tartunnan saaneista on ollut muita perussairauksia tai riskitekijöitä kuten ikä. Tartunta on ollut vain sivulöydös.

Paljon suomalaisia on kuollut ennen aikojaan. Ei vanhuuden tai sydänvaivan pitäisi tarkoittaa ennenaikaista kuolemantuomiota, jossa koronatartunta on ollut lopullinen sinetti.

Taysin infektiolääkäri Janne Laine sanoo, ettei koronakuolleisuus ole nyt hälyttävän korkealla tasolla. Tartuntoja on paljon. Sairaalahoidossa on Pirkanmaalla päivittäin 10–20 koronapotilasta ja tehohoidossa yksittäisiä potilaita.

Uusi virusmuunnos on niskan päällä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Euroopassa tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Suomessa tämä on vielä edessä, mutta sairaalahoidon tarve oli tuoreimmassa tilastossa pienessä kasvussa. Kuolemantapauksia tuli tilaston mukaan edelleen ilmi kymmenkunta päivittäin.

Euroopan tartuntatautivirasto ja Euroopan lääkevirasto suosittelivat maanantaina, että kaikille 60–79-vuotiaille ja riskiryhmäläisille annettaisiin välittömästi neljäs rokote. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiemmin julkistama ennakkolinjaus oli, että Suomessa näitä annettaisiin syyskuun alusta, vasta 1,5 kuukauden kuluttua. THL ei tuoreeltaan aikaistanut rokotussuositustaan, mutta kertoi tarkkailevansa koronalukuja päivittäin.

Käyttökelpoisia rokotteita olisi valmiina varastossa lähes 3 miljoonaa. Ne pienentäisivät vakavan taudin riskiä. Osa rokotteista uhkaa vanhentua, mitä on vaikea olla pitämättä turhana.