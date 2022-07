Tapahtumien aiheuttamasta melusta tulistuessa on hyvä muistaa, että se on tilapäistä.

Tampereen musiikkitapahtumakesä on alkanut jytinällä. Tästä eteenpäin vauhti vain kiihtyy.

Samaan aikaan on alkanut keskustelu melusta, sillä musiikkitapahtumista väistämättä kantautuu ääntä vähintään lähialueen asukkaiden koteihin.

Tänä kesänä yhä useampi tamperelainen saa siitä osansa, sillä kaupungissa järjestettävistä lukuisista musiikkitapahtumista riittää myös keskustan ulkopuolelle. Tuoreimpana muistissa on Sauna Open Air, jota juhlittiin viime viikonloppuna Hakametsän jäähallin parkkipaikalla. Luvassa on vielä tapahtumia esimerkiksi Sorsapuistossa, Pyynikillä ja Hiedanrannassa.

Tapahtumista kantautuva ääni jakaa mielipiteitä rajusti. Osa nauttii, sillä joillekin äänet ovat merkki vireästä kaupungista ja myös siitä, että maailma ja Tampere ovat sittenkin koronan jälkeen heränneet. Joidenkin mielestä on parasta, kun festivaalin tunnelmasta pääsee nauttimaan kotipihassa.

Toisten mielestä meteli on sietämätöntä: musiikki ei miellytä vaan pitää hereillä niin lapset kuin vanhukset ja aiheuttaa suurta mielipahaa.

Jos musiikkitapahtuma päättyy kello 22:een mennessä, musiikkia saa soittaa ja äänentoistoa käyttää varsin vapaasti. Jos taas tapahtumassa aiotaan käyttää äänentoistoa vielä kello 22 jälkeen, tapahtumanjärjestäjä tekee meluilmoituksen, josta Tampereen kaupunki tekee melupäätöksen. Siinä määrätään muun muassa se, miten melun haittoja rajoitetaan tai miten melusta tiedotetaan lähialueen asukkaita.

Jos siis isossa musiikkitapahtumassa soitto jatkuu puoleenyöhön asti, sille on Tampereen kaupungin siunaus, ja melun mittaamisesta on suunnitelma.

Musiikkitapahtumien aiheuttamasta melusta tulistuessa on hyvä muistaa, että se on tilapäistä. Kolme valvottua iltaa voi toki olla ärsyttävää, jos esimerkiksi vuorotyöläisen pitäisi saada nukkua, joku on sairaana eikä pääse lähtemään kotoa tai jos pienten lasten nukkumaanmeno häiriintyy. Terveyshaitta se tuskin lyhytkestoisuudessaan kuitenkaan vielä on.

Tapahtumat kuuluvat vireän kaupungin kesään. Ne tuovat kaupunkiin paitsi elämää myös rahaa. Hotellit täyttyvät, yritykset hyötyvät ja tapahtumien menestys sataa lopulta yhteiseen laariin.

Ehkä siis kestämme hetkellisesti myös epämukavuutta, kuten melua, ja koetamme iloita niiden puolesta, jotka tapahtumista nauttivat. Yhden melusaaste on toiselle ilahduttava ja pitkään odotettu tapaus.