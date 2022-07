Vuonna 2030 Tampereen seudulla olisi raportin mukaan kolme uutta seisaketta

Voisiko työmatkan tehdä junalla henkilöauton sijaan? Ilmasto ja kukkaro kiittäisivät.

Juna on kelpo kulkupeli, jos vuorot sopivat ja kyytiin pääsee tarpeeksi läheltä. Tampereen seudulla uusin, viime vuonna käyttöön otettu lähijunaseisake on Tesomalla. Seuraavia uusia pysähdyspaikkoja joudutaan valitettavasti odottamaan pitkään, vaikka vuoroja on saatu lisää.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksessa kesäkuussa hyväksytyn perusteellisen, liki 200-sivuisen lähijunaliikenneraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä seudulle olisi tulossa vasta kolme uutta seisaketta Messukylään, Kangasalan Ruutanaan ja Lempäälän Sääksjärvelle.

Kaikenlaisessa selvitystyössä ja sopimisessa kuluu vuosia, ennen kuin näitä ensimmäisiäkään uusia seisakkeita päästäisiin rakentamaan tämän vuosikymmenen loppupuolella. Seisakkeet pitää seuraavaksi istuttaa vuosien 2024–27 MAL-sopimukseen.

Seuraavaksi edistettäviä seisakkeita ovat raportin mukaan Nokian Harjuniitty, Tampereen Hiedanranta ja Lakalaiva sekä Ylöjärvi. Nämä edellyttävät raideympäristön kehittämistä, mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi Harjuniityssä kääntöraiteen rakentamista ja Ylöjärvellä puutavaraterminaalin siirtoa keskeltä kylää.

Myöhemmin toteutettavia on pitkä lista, kuten Epilä, Lempäälän Kulju ja Nokian Siuro. Niiden aikataulu ulottuisi peräti vuosisadan puoliväliin, siis liki 30 vuoden päähän.

Raportissa nimittäin todetaan, että Ylöjärven ja Nokian suuntiin pitäisi rakentaa toinen raide Lielahdesta lähtien ja Tampereen ja Lielahden välille kolmas, jotta lähiliikenteen vuoromäärää voidaan kasvattaa merkittävästi. Sama koskee Lempäälän suuntaa. Vain Oriveden suuntaan kapasiteetti riittää. Vaadittavien investointien suuruus nousisi satojen miljoonien eurojen luokkaan.

Tähän asti lähijunaliikenteen lisäys ei onneksi ole ollut aivan näin hankalaa, sillä vuonna 2020 käynnistynyt M-junan pilotti toi Tampereen seudulle 25 uutta lähijunavuoroa. Liikennöinti jatkuu ainakin vuoteen 2030 saakka, kun liikennettä operoiva VR ja liikenne- ja viestintäministeriö tekivät pitkän ostoliikennesopimuksen ja myös kaupunkiseutu hankki itse ensimmäiset junavuorot.

VR suunnitteli viime vuoden aikana aikataulujaan uusiksi niin, että se sai mahtumaan Tampere-Tesoma-Nokia -välin arkiliikenteeseen 15 vuoron sijasta 25 ja Tampere-Lempäälä-Toijala -välille 5 uutta arkivuoroa. VR:n mukaan lisää liikennettä sopisi radoille vieläkin viikonloppuihin.