Jos työpaikoilla ymmärrettäisiin vaikkapa säännöllisen, runsaan ja henkilökohtaisen palautteen arvo työilolle ja motivaatiolle, saavutettaisiin jo paljon.

Onnekas hän, jolla on ollut hyvä pomo-onni niin, että on saanut hyvät esihenkilöt. Johtamisella on suuri merkitys. Esihenkilötyö on työn sisällön, kuormituksen sekä palkan ohella tärkeä työviihtyvyyteen vaikuttava tekijä.

Heikolla esihenkilötyöllä ei välttämättä aina ole välitöntä vaikutusta yrityksen tai organisaation tulokseen, vaan huonokin johtaja voi saada aikaan hyvää tulosta. Hyvä esihenkilötyö vaikuttaa kuitenkin siihen, miten yritys tai organisaatio saa palkattua osaavaa henkilökuntaa ja sitoutettua heidät. Tästä Aamulehden uutinen (AL 8.7.2022) Pirkanmaan hoitokodin ilmapiiriongelmista on esimerkki.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n, Työterveyslaitoksen ja Työ 2030 -ohjelman toteuttama uusi Johtajuusbarometri selvitti johtajuutta alle 40-vuotiaiden aikuisten näkökulmasta. Barometrin alustavat tulokset julkaistiin huhtikuussa, ja barometrin lopulliset tulokset kerrotaan elokuussa.

Barometrin tekijät kuvaavat alustavia tuloksia hälyttäviksi. Nuoret aikuiset kokevat johtajuuden Suomessa edelleen hierarkkisena, vanhanaikaisena ja asiakeskeisenä. Jopa 93 prosenttia naisista ja 85 prosenttia miehistä on kokenut työurallaan huonoa johtamista esimerkiksi johtajan osaamattomuuden tai vuorovaikutusongelmien vuoksi. 64 prosenttia vastanneista yhdisti huonoon johtamiseen negatiivisia työhyvinvointivaikutuksia, kuten työuupumusta.

On jo aika havahtua siihen, ettei nykyaikainen johtaminen voi enää olla hierarkkista esihenkilöaseman korostamista ja etäistä ylhäältä alaspäin käskemistä, vaan palvelevaa ja valmentavaa asennetta. Oikein ymmärrettynä se ei vie piiruakaan johtajan kunnioituksesta ja arvostuksesta.

Työntekijät eivät enää ole niin nöyriä kuin entisaikaan, vaan he vaativat johtajuudelta paljon. Jos työpaikoilla ymmärrettäisiin vaikkapa säännöllisen, runsaan ja henkilökohtaisen palautteen arvo työntekijöiden työilolle ja motivaatiolle, saavutettaisiin jo paljon. Edelleen on paljon työpaikkoja, joissa palautetta annetaan harvoin ja silloinkin vain yleisluontoisesti.

Työyhteisötaidotkin ovat merkityksellisiä, mikä usein unohtuu. Hyväkään pomo ei voi luoda hyvää ilmapiiriä yksin, vaan työyhteisössä jokainen antaa siihen panoksensa. On työntekijöitä, jotka eivät ole koskaan tyytyväisiä. Johtajankaan ei voi vaatia olevan täydellinen. Helposti alaiset odottavat esihenkilöltä ymmärrystä omille luonteenpiirteilleen tai jaksamiseen ja motivaatioon liittyville ongelmilleen, mutta eivät osoita samaa ymmärrystä esihenkilöitään kohtaan.