Olemmeko jo auttamattomasti myöhässä, jos neljänsiä rokotuksia annetaan vasta syksyllä?

Koronaepidemia on yhä aktiivinen Pirkanmaalla. Läpi kesän Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on tullut muutamia koronapotilaita päivittäin, ja osastohoidossa on tällä hetkellä parikymmentä potilasta. Vaikka kesällä korona on jäänyt monien mielissä taka-alalle, virusta ei voi vielä kokonaan sivuuttaa.

Epidemian uskotaan jälleen kiihtyvän syksyä kohden. Siitä, onko uusi aalto vasta tulossa vai onko se jo käynnissä, ei ole täyttä varmuutta. Suomessa koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut viime viikkoina.

Monissa Euroopan maissa uusien omikronvarianttien tapausmäärät ovat olleet kasvussa jo loppukeväästä lähtien. Tavallisesti tartunta-aallot ovat saapuneet Suomeen muutamaa viikkoa muuta Eurooppaa jäljessä.

Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ovat nousseet jyrkästi tämän vuoden aikana. Se muistuttaa, että korona on edelleen tappava sairaus ikäihmisille ja riskiryhmäläisille.

Paras tapa suojautua vakavalta taudilta on yhä rokotteiden ottaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti keskiviikkona, että neljännet rokotukset laajenevat elokuussa kaikille yli 65 vuotta täyttäneille. Syyskuun alussa vuorossa olisivat kaikki yli 60-vuotiaat ja 12–59-vuotiaat, jotka kuuluvat vakaviin riskiryhmiin.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan terveille alle 60-vuotiaille kolmen rokotteen antama suoja on riittävä, sillä vakava koronatauti on nuorissa ikäluokissa harvinainen.

Neljännet rokoteannokset ovat kiistelty aihe, sillä osa asiantuntijoistakin on ihmetellyt THL:n haluttomuutta laajentaa rokotuksia koskemaan suurempaa ihmisjoukkoa.

Jos laajempi epidemia on jo yllämme tai tulossa viimeistään syksyllä, miksei neljänsiä rokotteita voisi antaa kaikille halukkaille, kun niitä kerran varastossa on. Olemmeko jo auttamattomasti myöhässä, jos rokotusten antamista laajennetaan vasta syksyllä?

Rokotusohjelmaa noudattaneilla terveillä aikuisilla kolmannesta rokotuksesta on kulunut aikaa jo useita kuukausia. Monen mieltä varmasti rauhoittaisi tieto, että suojaa voisi vahvistaa neljännellä rokotteella. Varsinkin, kun aiemmin sairastettu koronatautikaan ei anna enää juuri suojaa viruksen uusilta muodoilta.

Jotta koronarajoituksiin ei tarvitse palata, olisi tärkeää, että aikuiset täydentäisivät rokotesuojansa ainakin kolmansilla rokotteilla. Tuoreimpien tietojen mukaan vasta 65 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista on ottanut kolmannen rokotteen.