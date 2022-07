Iso kiinteistökauppa ja Sähkölaitos takaavat kaupungille ennätysosingot tältä vuodelta.

Tampereen kaupungin tytäryhtiöt keräsivät viime vuonna ensimmäistä kertaa yli miljardin euron liikevaihdon, tarkalleen 1 049 miljoonaa. 15 merkittävintä tytäryhtiötä teki yhteensä 992 miljoonaa euroa liikevaihtoa, jossa oli kasvua 12 prosenttia.

15 suurimman tytäryhtiön nettotulos parani 48 prosenttia. Saavutus on hyvä, sillä vielä viime vuonna osa yhtiöistä kärsi koronasta. Osinkoja kaupunki tiristi 25 miljoonaa, mikä vastaa 0,5 veroprosenttiyksikön tuottoa.

Osingoista suurimman osan haalii vuodesta toiseen Sähkölaitos. Konserni tuotti yksin viime vuodelta 20 miljoonaa osinkotuloja. Liikevaihto lihoi 55 miljoonaa euroa 320 miljoonaan kylmän talven ja kohonneiden energianhintojen vauhdittamana.

Tämän vuoden tammi–huhtikuussa Sähkölaitoksen liikevaihto polki lähes paikallaan, mutta liiketulos parani 13 miljoonaa. Alkuvuoden talouskatsaus suitsuttaa ylistystä yhtiön taitavuudelle: tulosta paransivat muun muassa vahva hankinnan suojaus ja markkinatilannetta hyödyntäneet kaupat.

Sähkölaitoksen koko vuoden liikevaihtoennuste on 317 miljoonaa, mutta liiketulos nousee 63 miljoonaan. Konsernilla on menossa nyt jo 200 miljoonan euron hintalapun ylittänyt Naistenlahti 3 -investointi, jota on jouduttu toteuttamaan kallistuneiden rakennuskustannusten aikana.

Muista yhtiöistä esimerkiksi Särkänniemi pystyi maksamaan viime vuodelta osinkoa 100 000 euroa, kun sen liikevaihto kasvoi 60 prosenttia lähes 19 miljoonaan. Yhtiö myös vähensi ja lomautti henkilökuntaansa. Koronatukia se on saanut lähes kaksi miljoonaa. Tämän vuoden liikevaihdoksi ennakoidaan lähes 22 miljoonaa.

Suuriin osinkoihin pystyy tältä vuodelta myös kahdeksan kiinteistöään myynyt Tampereen palvelukiinteistöt, jolta kaupunki arvioi saavansa yli 10 miljoonaa pottiinsa. Niinpä rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen odottelee ensi vuonna maksettaviksi osingoiksi uutta, yli 30 miljoonan ennätystä.

Yhtiöiden kannattavuutta voi heikentää korkojen nousu, sillä 15 suurimmalla tyttärellä oli vuodenvaihteessa korollista velkaa lähes 1,2 miljardia, kun Tampereen Raitiotie oy nousi listalle noin 240 miljoonan velkoineen.

Tytäryhtiöt pyörittävät suurta liiketoimintaa ja työllistävät yli 3 300 ihmistä. Mittakaavan takia on tärkeää, että kaupunki on nimennyt yhtiöiden hallituksiin enenevässä määrin edustajia myös kuntapolitiikan ulkopuolelta liike-elämän parista. Heidän osuutensa on silti vasta kolmannes 180 kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä. Myös henkilöstö on saanut edustajiaan useaan hallitukseen.

