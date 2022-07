Päästöjen kannalta muutos on hyvä, mutta kaikkien ei ole mahdollista luopua autosta.

Aamulehti

Harva muistaa, että vielä 20 vuotta sitten 95-bensaa sai litran vain yhdellä eurolla. Koko 2000-luvun ajan keskihinta on ollut 1,5 euron molemmin puolin, ja vielä vuoden 2020 alussa litrahinta laski 1,3 euroon. Sitten alkoi jyrkkä nousu.

Nyt 2,5 euroa bensa-aseman hintatolpassa on tavallinen näky, eikä laskua ole näköpiirissä. Asiantuntijat ennustavat, että litrahinta voi nousta peräti kolmeen euroon syksyyn mennessä.

Voimakkaimmin on noussut dieselin hinta. Diesel on ollut aiemmin selvästi edullisempaa kuin 95-bensiini, mutta nyt se maksaa paikoin jopa enemmän.

Kalliit hinnat tuntuvat kansalaisten lompakossa ja näkyvät suoraan autoilun vähentämisenä.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 43 prosenttia autoilijoista sanoo vähentäneensä ajojaan alkuvuonna polttoaineiden hinnan vuoksi.

Eniten autoilijat ovat tinkineet vapaa-ajan matkoistaan. Myös sukulaisten tapaamista ja kaupassa käyntejä on harvennettu. Entistä useampi perhe aikoo myös karsia kesälomamatkojaan tänä kesänä.

Samankaltainen tulos tuli Aamulehden tekemässä verkkokyselyssä. Yli tuhat vastaajaa eli peräti 84 prosenttia vastanneista kertoo vähentäneensä ajoja korkeiden hintojen vuoksi.

Aamulehden kysely ei ole virallinen kyselytutkimus ja siihen ovat mahdollisesti vastanneet etenkin he, joiden ajokäyttäytymiseen hinnan nousulla on ollut vaikutusta. Silti se kertoo ilmiöstä: moni autoilija on todella jo joutunut vähentämään ajojaan.

Polttoaineostojen väheneminen näkyy myös Nordean keräämässä kuluttajien korttidatassa.

Ilmastonmuutoksen ja päästöjen kannalta polttomoottoriautoilun vähentyminen on hyvä asia. Monet pohtivat nyt, siirtyisikö käyttämään aiempaa enemmän joukkoliikennettä. Ala on koronan jäljiltä suurissa vaikeuksissa ja ottaa takuulla uudet asiakkaat mieluusti vastaan. Pyöräilynkin määrä on tutkimusten mukaan kasvussa.

Myös siirtymä ympäristöystävällisempään yksityisautoiluun saa vauhtia vaikeasta tilanteesta. Autokauppiaat ovat kertoneet julkisuudessa sähköautojen ja lataushybridien kysynnän kovasta kasvusta.

Silti nopea muutos ei onnistu kaikilta. Tässä tulee kuitenkin vastaan kysymys euroista ja arjen realiteeteista: sähköautot ovat kalliita, ja sijainnin vuoksi kaikki eivät pysty tukeutumaan joukkoliikenteeseen.

Eniten autoilu on vähentynyt alkuvuonna nuorten ikäryhmien joukossa ja sellaisilla alueilla, joissa auton voi osaksi korvata esimerkiksi kevyellä liikenteellä tai joukkoliikenteellä.