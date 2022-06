Yhtiö etsii tehtaalle uutta omistajaa tilanteessa, jossa Venäjällä on ostajan markkinat.

Nokian Renkaat tiedotti tiistaina vetäytyvänsä Venäjältä. Päätös syntyi yli neljä kuukautta Venäjän hyökkäyksen jälkeen, ja suuri joukko suomalaisyrityksiä on kertonut lähdöstä jo ajat sitten. Tiistaina pörssiyhtiöistä Kone ja Ponsse ilmoittivat myyvänsä Venäjän-toimintonsa, Kone paikallisjohdolle ja Ponsse sikäläiselle jälleenmyyjälleen.

Rengasyhtiön ilmoittama viimeinen niitti oli sanktioiden tiukennus 10. heinäkuuta, jolloin rengasvalmistuksessa käytettävien raaka-aineiden vienti Pietarin tehtaalle ja renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan kielletään.

Yhtiö on kokenut mainehaitan kuluttajien parissa jatkettuaan Venäjällä näin pitkään. Sijoittajien luottamus on myös murentunut, sillä yhtiön markkina-arvo on romahtanut osakekurssin mukana huipusta kolmasosaan, noin 1,5 miljardiin euroon. Edes kesäkuinen liikevaihto-ohjeistuksen nosto ei kauan lämmittänyt. Noston mahdollistivat renkaiden hinnankorotukset, jotka ovat paikanneet valmistajien kustannusten nousua.

Syynä yhtiön varovaisuuteen on Pietarin-tehtaan valtava merkitys tuotannolle. Siinä missä Venäjältä vetäytyvä leipomo jättää jälkeensä taikinakulhon, rengasyhtiöllä on 1 600 työntekijän tehdas, jonka vuosituotanto ollut ollut 16 miljoonaa rengasta, lähes 80 prosenttia kaikista henkilöautonrenkaista. Nyt yhtiö etsii tehtaalle uutta omistajaa tilanteessa, jossa Venäjällä on ostajan markkinat. Esimerkiksi Koneelta kaupanteko vei kuukausia.

Nokian Renkaat on ainakin pystynyt välttämään tehtaan kansallistamisen ja konkurssin, joka olisi voinut viedä paikallisjohdon vankilaan. Halvaksi Venäjä-riski ei tule, sillä yhtiö joutuu kirjaamaan toisella vuosineljänneksellä noin 300 miljoonan euron arvonalennukset Venäjältä. Tämän jälkeen omistusten arvoksi Venäjällä ja Valko-Venäjällä ilmoitetaan toukokuun lopussa noin 400 miljoonaa euroa.

Yhtiö yrittää paikkailla Pietarin jättämää ammottavaa aukkoa. Se on jo aiemmin kertonut nostavansa ensi vuonna Nokian-tehtaan tuotantoa 3 miljoonasta 5 miljoonaan henkilöautonrenkaaseen. Yhdysvaltain-tuotanto nousee miljoonasta neljään vuonna 2024. Jäljelle jää siten 11 miljoonan renkaan erotus vuoden 2021 määriin nähden Pietarin-tuotannon poistuessa. Yhtiö ilmoittikin investoivansa uuteen valmistuskapasiteettiin Euroopassa. Miten, sitä ei kerrottu.

Nokialla toivotaan nyt kädet ristissä, että investointi osuisi myös sille Valkoisen harjun teollisuusalueen kolmen hehtaarin tontille, jonka yhtiö osti reilu viikko sitten nykyisen tehtaan läheltä. Vanha tehdas käy ahtaaksi.