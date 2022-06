Turkki ilmoitti tiistaina tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Olemme lännen itäinen ja pohjoinen etuvartio. Tiistaina sen huomasi siitä, että Suomessa vieraili jälleen ystävällisiä asejoukkoja Britanniasta ja Yhdysvalloista. Maat ovat luvanneet tukea Suomea sinä ”harmaana aikana”, kun hakumme Pohjois-Atlantin liiton jäseneksi on kesken. Vierailun ajankohta ei ollut sattumaa: Nato-maat kokoontuivat tiistaina Madridiin torstaihin saakka jatkuvaan huippukokoukseen. Paikalla on myös Suomen valtionjohto.

Karjalan lennosto isännöi tiistaina Rissalassa kahden Britannian kuninkaallisten ilmavoimien F-35-hävittäjän ja 60 henkilön vierailua. Hävittäjät harjoittelivat yhdessä Hornetien kanssa. Rissala sai tuntumaa seuraaviin hävittäjiinsä.

Samaan aikaan Santahaminassa: Kaartin jääkärirykmentti harjoitteli yli sadan sotilaan vahvuisen yhdysvaltalaisen jalkaväkikomppanian kanssa. Kumpikin vierailu näytti Venäjälle, mihin leiriin Suomi kuuluu, eikä se pysty estämään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä millään.

Toistaiseksi Venäjä ei ole tehnyt mitään tuntuvaa haittaa Suomelle, mutta mikään ei takaa, etteikö sotarikollisilta voisi odottaa mitä tahansa. Niinpä läntiset sotilasvierailut harjoituksineen ovat tulleet jäädäkseen.

Tähän mennessä raakuuden ja suuruudenhulluuden uhri on ollut Ukraina, jossa Venäjä lähetti terveiset Natolle pommittaessaan maanantaina ostoskeskusta Krementšukissa.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi tiistaina Madridissa Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin, joka jumiuttamalla yksin hakuprosessia oli pelannut Venäjän pussiin jo 1,5 kuukautta. Erdoğan tavoitteli tarpeeksi hiveleviä myönnytyksiä ja huomiota parrasvaloissa. Lopulta Turkki ilmoitti tukensa hakijoille tiistaina.

Suomen kannalta varsinaisten jäsenyyskeskustelujen viivytys oli riski, koska samalla uhkaa venyä neuvotteluiden jälkeinen ratifiointikierros Nato-maissa. Kun edessä on vaaleja, ei ole varmaa, että nykyinen laaja poliittinen myötämielisyys Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä kohtaan säilyy länsimaissa yhtä kiinteänä – eikä myöskään ole takeita Turkin parlamentin käytöksestä.

Lännen vartiona olemme Natolle tärkeä, sillä Venäjä on senkin suurin uhka. Nato aikoo joka tapauksessa kasvattaa joukkojaan itäisen Euroopan jäsenmaissa. Nopean toiminnan joukkoihin on tarkoitus saada kasattua yhteensä yli 300 000 sotilasta, kun tähän asti määrä on ollut 40 000.

Tähän Naton itälaidan vahvistamiseen Suomen 280 000 sotilasta ja mittava tykistökalusto istuisivat hyvin.