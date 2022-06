Hintojen nousun pitäisi rauhoittua, kunhan on syksy ja talvi kärvistelty.

Kuluttajalta alkaa usko hiipua talouteen. Luottamus laski kesäkuussa alimmilleen koko Tilastokeskuksen tekemän kyselyn historian aikana. Kyselyä on tehty vuodesta 1995 eli koko edellisen suuren laman jälkeisen ajan. Kolme neljästä sanoo, että Suomen talous on nyt huonommassa kunnossa kuin vuosi sitten, ja yli puolet uskoo, että vielä pahemmaksi muuttuu.

Kotitalouksien usko omaan talouteen on hiukan parempi, vaikka myös oman talouden näkymä on historiallisen huono. Näin siitä huolimatta, että omaa rahatilannetta pidettiin edelleen hyvänä – säästöjä siis on – eikä työttömyyttä tai lomautuksia juurikaan pelätä. Nyt vähennetään isoja ostoksia, sillä milloinkaan aiemmin ei kestotavaroiden ostoon ole suhtauduttu yhtä pidättyvästi kuin kesäkuussa.

Silti joka 7:s potee parhaillaan autokuumetta ja yhtä moni haaveilee vuoden sisään ostavansa tai rakentavansa asunnon.

Pessimismiä ei pidä ihmetellä. Miten voisi toisin ollakaan, kun Suomessa on jo neljän kuukauden ajan seurattu katseella kaiken mahdollisen kallistumista ja samalla kuultu toistuvia viestejä, että tämä oli muuten vasta alkusoittoa, lisää tulee syksyllä. Sanoma on mennyt perille: neljä viidestä uskoo, että hinnat nousevat vähintään samaa vauhtia myös jatkossa.

Kuluttaja tietää myös sen, että mikään tuotantoketjun osa ei vapaaehtoisesti lähde tinkimään katteistaan: ei minkäänlainen tuottaja, valmistaja tai jakelija. On turha odottaa esimerkiksi pörssiyhtiö Nesteen tyytyvän alentamaan sodan kaksinkertaistamia öljytuotteiden jalostusmarginaalejaan, jotta se keventäisi reaalipalkkansa laskua todistavan kuluttajan ahdinkoa. Yritysten tehtävä on tuoton hankkiminen omistajilleen, ei hyväntekeväisyys – niinpä Neste antoi pari viikkoa sitten positiivisen tulosvaroituksen.

Suomessa merkittävää apua ei tule myöskään valtiolta.

Kesän jälkeen kuluttajalla on edessä kärvistellen elettävä syksy ja talvi, mutta ensi vuonna hintojen nousun pitäisi rauhoittua ja ansiotason nousta niin, että yksityinen kulutus sentään polkee paikallaan eikä romahda. Osa säästöistä tulee syödyksi jo tämän vuoden puolella.

Kaikki toimialat eivät selviä kustannuspaineesta nostamalla omia hintojaan. Ainakin rakentaminen joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamuskyselyssä rakentamisen tilauskanta oli kesäkuussa normaalia alempi ja henkilöstön määrän odotetaan vähenevän tulevina kuukausina.