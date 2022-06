Monia aloja vaivaavan työvoimapulan ratkaiseminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Ammatillisen koulutuksen suosio näyttää Pirkanmaalla rohkaisevalta. Aamulehden eri oppilaitoksista saamien tietojen mukaan opiskelemaan hakeneiden määrä kasvoi tämän kevään yhteishaussa.

Taustalla saattaa olla Pirkanmaan kasvava väestö, mutta ilmiötä on syytä vahvistaa muutenkin kaikin tavoin. Suomessa vallitsee tällä hetkellä työvoimapula monilla aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, ravintola-alalla ja esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa. Tarvitaan siis monia keinoja ja pitkäjänteistä työtä tilanteen ratkaisemiseksi.

Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Kirsi Viskari kertoo Aamulehden haastattelussa, että kone- ja tuotantotekniikan opiskelun vetovoima on kasvanut sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti. Se on tärkeää työvoiman saatavuuden kannalta alalla, joka on merkittävä muun muassa vientiteollisuuden näkökulmasta.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaun tulokset paljastavat kuitenkin yhden suuren huolenaiheen. Sosiaali- ja terveysala ovat kärsineet viime vuosien aikana vähenevistä hakijamääristä. Alan mainetta on koeteltu rankkoina koronavuosina, ja työvoimapula näkyy rekrytointiongelmina. Siitä konkreettinen esimerkki ovat tiedot kesäsijaisten rekrytoinnin vaikeuksista.

Sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa ei voi yksi oppilaitos yksin ratkaista, vaan kyse on laajasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Aikaa ei kuitenkaan olisi hukattavissa, sillä väestön ikääntyessä hoidon tarve kasvaa. Vaikka digitaalisuus tuokin helpotusta moniin asioihin, ilman hoitohenkilökuntaa ei pärjätä.

Viime vuosina on keskusteltu myös ammatillisen koulutuksen laadusta. Jotta koulutus houkuttelee, on tärkeää tarkastella koulutusohjelmia ja niiden käytännön toteuttamista myös opiskelijoiden näkökulmasta. Koronapandemia esimerkiksi nosti etäopetusbuumin. Joissain asioissa etäopiskelu toimii erinomaisesti, mutta on syytä muistaa, että myös lähiopetuksella on edelleen tärkeä paikkansa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on parhaillaan menossa toisen asteen koulutuksen kehittämishanke, joka koskee sekä ammatillista koulutusta että lukiota. Hankkeen tavoitteena on muun muassa varmistaa sekä koulutuksen saatavuus että laatu kuin huolehtia siitä, että koulutus vastaa työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Kehittäminen ei saa jäädä vain juhlapuheiden asteelle, vaan sen pitäisi jo pian näkyä oppilaitosten arjessa. Ei nimittäin riitä, että opiskelijat vain hakevat opiskelemaan ja ottavat paikat vastaan, vaan on tärkeää, että mahdollisimman moni valmistuu motivoituneena omasta alastaan.