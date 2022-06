Järvien syleilemä Pirkanmaa on Suomen suosituimpia kesämaakuntia.

Kesä on täällä. Juhannuksena viimeistää jokainen havahtuu, että kesä ei ole tulossa oleva asia, vaan se on tässä ja nyt.

Suomalaiset ovat kesämökkikansaa ja siirtyvät keväällä sujuvasti myös vesille eri muodoissaan. Vaikka maa on kaupungistunut jo ajat sitten ja kasvukeskusten kautta prosessi etenee edelleen, niin moni kaipaa silti kesällä nimenomaan luontoon.

Jossakin vaiheessa puhuttiin, että mökkeily on hiipuva kansanperinnettä ja että urbaani uusi sukupolvi ei halua mökkeihin, joissa ei ole kaupunkitason asumisen mukavuuksia. Korona heilautti trendin toiseen suuntaan. Ulkomaan matkojen tyrehdyttyä kesämökit kävivät kaupaksi kuin siimaa.

Niin kuin aina, heiluri liikkuu hyvin helposti myös takaisin. Korona-ajan mökkibuumin kovin veto on varmaan hiipumassa, mutta kesämökit ovat vahva osa suomalaista kesänviettoa.

Pirkanmaa on Suomen toiseksi suosituin mökkimaakunta Varsinais-Suomen jälkeen. Pirkanmaalla on tällä hetkellä noin 48 000 kesämökkiä, eikä lukuun ole laskettu mummonmökkejä.

Pirkanmaalaisille erityinen piirre on myös se, että mökki on hankittu hyvin läheltä, jos ei omasta kunnasta, niin usein naapurikunnasta. Tätä voi selittää paitsi kotiseuturakkaudella ja perintömökeillä, niin myös sillä, että maakunta on kauttaaltaan järvien syleilemä.

Mieluimmin kesämökki halutaan juuri vesistön ääreltä, ja Pirkanmaalla tähän on hyvät mahdollisuudet.

Suomen liityttyä EU:hun pelättiin, että rikkaat keskieurooppalaiset tulevat ja ostavat kilvan rantapaikat itselleen. Näin ei käynyt, vaan kesämökkeily on hyvin pitkälti edelleen kotimainen ajanviettotapa.

Korona toi mukanaan sellaisia muutoksia ja paineita, että yhä useammalla mökillä halutaan olla entistä pidempiä aikoja. Tämän vuoksi niihin halutaan myös aikaisempaa paremmat asumisen ja tietotekniikan ominaisuudet.

Ja varmasti muitakin muutoksia on nupuillaan. Ehkä kaikki eivät haluakaan omistaa omaa kesämökkiä, vaan etsivät muita vaihtoehtoja. Alustatalouden aikakaudella uusia mahdollisuuksia hakeutua luonnon helmaan on syntynyt ja syntyy varmasti vielä lisää.

Kaipuu luontoon on hieno asia, kun se tehdään kestävällä tavalla. Läheinen luontosuhde auttaa ymmärtämään muun muassa, miksi ilmastonmuutoksen eteen on tehtävä koko ajan töitä.

Nyt on kuitenkin taas hetki levähtää ja nauttia.

Mukavaa keskikesän juhlaa maalle ja kaupunkeihin.