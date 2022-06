Tampereen lukioiden keskiarvorajat laskivat toivotusti. Lyseon lukion keskiarvon romahdus toi näkyviin erikoisen ilmiön.

Viime vuosina Tampereen lukioissa huolenaiheeksi on noussut keskiarvorajojen kipuaminen niin korkealle, että paikka jää monen tamperelaisnuoren ulottumattomiin. Vielä viime vuonna yhteenkään Tampereen lukioon ei saanut paikkaa keskiarvolla 8-. Syynä on kaupungin lukioiden vetovoimaisuus, sillä yli 40 prosenttia opiskelijoista tuli Tampereen ulkopuolelta.

Keskiarvorajaa haluttiin alentaa, ja sen vuoksi tänä vuonna Tampereella kasvatettiin lukioiden aloituspaikkoja 90:llä. Torstaina julkitulleet keskiarvorajat näyttävät, että keskiarvorajat ovat tosiaan laskeneet kaikissa lukioissa muutamia kymmenyksiä. Se on hyvä, sillä yleissivistävä lukio on hyvä vaihtoehto silloin, kun nuorella ei ole selvää käsitystä, mihin suuntaisi.

Toisaalta, tänäkin vuonna 42 prosenttia Tampereen lukioihin valituista on muualta kuin Tampereelta.

Näkyviin tuli myös erikoinen, nuorten työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan liittyvä ilmiö. Kun Tampereen Lyseon lukion eli rellun keskiarvoraja oli viime vuonna 9,25, niin tänä vuonna alin keskiarvo opiskelijaksi hyväksytyllä oli 5,3. Silti 70 prosenttia hakijoista pääsi Lyseon lukioon yli 8,5 keskiarvolla ja puolella keskiarvo oli yli yhdeksän.

Lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen selittää tilannetta niin, että viime vuoden ennätyksellisen korkea keskiarvoraja saattoi säikäyttää hakijoita ja joukosta puuttuivat keskikastin hakijat. Sen sijaan lukioon haki ”työvoimapoliittisista syistä” parikymmentä alle 25-vuotiasta.

Työvoimapoliittisilla syillä viitataan siihen, että alle 25-vuotiaan on haettava kahta tutkintoon johtavaa koulutuspaikkaa, jotta työttömyysturva säilyy. Tämän vuoksi hakeneiden joukossa oli todennäköisesti taktikoijia, jotka hakivat opiskelupaikkaa, johon eivät kuvitelleetkaan yltävänsä.

Kun yleislinjalle ensisijaisia hakijoita oli aloituspaikkoja vähemmän, myös historiallisen alhaisella keskiarvolla pääsi sisään. Voi olla, etteivät kaikki valitut ota saatua paikkaa vastaan. Rehtori sanoo, että syntynyt tilanne aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia, etenkin jos epäselvä tilanne jatkuu yli kesän.

Yhteiskunnankin näkökulmasta tilanne on älytön. Toisaalta on ymmärrettävää, että nuoria patistetaan hankkimaan tutkinto ja aktiivisesti parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan, sillä ilman koulutusta on erittäin vaikea työllistyä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan 16 prosentilla 20–29-vuotiaista oli vain perusasteen koulutus vuonna 2020.

Nuorten saaminen opintojen pariin on kannatettava ajatus, mutta on kysyttävä, tuottaako velvoitehaku toivotun lopputuloksen, ja olisiko nuorten aktivoimiseen muita vaihtoehtoja.