Näyttää siltä, että Suomen olympiakomitean johto on unohtanut omat arvonsa.

Suomen olympiakomitean (OK) johdon ympärillä vellova kohu ei ota laantuakseen. Niin Olympiakomitean johdossa kuin sen jäsenissä pitäisi jo löytyä halukkuutta viheltää peli poikki.

Viimeisimpänä Iltalehti kertoi tiistaina, että Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori tiesi alusta alkaen viestittelyä vakavammista syytöksistä, joita huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen osalta selvitettiin viime syksynä.

Tähän asti Vapaavuori on antanut ymmärtää, että hän olisi kuullut väitteet fyysisestä häirinnästä ja valta-aseman väärinkäytöstä vasta tämän vuoden keväällä.

OK:n ja Vapaavuoren kommenteilla, ulostuloilla, selvityksillä ja ylimääräisillä kokouksilla on aiheutettu hämmentävä soppa, johon on heitetty jo liikaakin mausteita. Kukaan ei tunnu enää ymmärtävän, mitä lautasella oikein on. Se vaikuttaa olleen tarkoituskin.

Olympiakomitea kertoo, että sen arvoja ovat muun muassa kunnioitus ja vastuullisuus. Viimeaikaisista uutisista päätellen ne ovat järjestön johdolta unohtuneet.

Olympiakomitean puheenjohtaja on yhä suomalaisen urheilun ja liikunnan tärkein ja merkittävin vallankäyttäjä. Itse urheileminen ja liikunta tapahtuu seuroissa ja lajiliitoissa, mutta käynnissä oleva johtajuuskriisi heittää varjon myös arjen kentälle. Sitä usein talkoilla tekevät toimijat eivät tarvitse ja ansaitse. Sama koskee itse Olympiakomitean työntekijöitä.

Järjestöjen ja liittojen sekä niiden johtohenkilöiden pitäisi olla urheilua ja urheilijoita varten, ei toisinpäin. Nyt vaikuttaa siltä, että urheilua halutaan käyttää hyödyksi omiin tarkoitusperiin, eikä saavutetuista asemista haluta luopua.

OK:n johdossa on hyvä muistaa, että se elää veronmaksajien rahoilla. Sen tuotoista kaksi kolmasosaa tulee valtiolta.

Olympiakomitean oma budjetti on reilut 11 miljoonaa euroa, mikä on vain murto-osa koko urheilun ja liikunnan rahavirroista. OK:n symbolinen arvo on kuitenkin euroja suurempi. Siksikään ei ole yhdentekevää, millä tavalla järjestöä johdetaan ja millaisen kuvan se antaa ulospäin.

Urheilu ja liikunta kärsivät jo nyt pienentyneistä tuloista koronan ja rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen takia. Ala ei kaipaa niskaansa vielä imagohaittoja.

Jan Vapaavuori ja muu Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto saivat neuvoa-antavassa äänestyksessä jäsenistöltä luottamuksen toukokuun lopussa. Olisiko kuitenkin pikaisen uudelleenarvioinnin aika?