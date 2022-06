Yleinen viitekorko nousee Nordean mukaan ensi vuonna 2,7 prosenttiin

Osuuko asuntolainan viitekoron tarkistus loppuvuoteen? Kannattaa varautua joko laina-ajan pidentymiseen tai kuukausierän nousuun. Negatiivisesta yhden prosentin tasolle noussut yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor kipuaa tämän vuoden aikana 2 prosentin tuntumaan, ennustaa Nordean asuntomarkkinakatsaus.

Korkotason huippu koittaisi Nordean mukaan ensi vuonna, jolloin pankki ennakoi 2,7 prosentin tasoa. Asuntolainojen korkomenot nettotuloista nousisivat noin 3,5 prosenttiin. Suomalaiset ovat pitkään päässeet alle prosentin koroilla, mutta myös uusien asuntoluottojen keskikorkomarginaali on noussut pari prosenttiyksikön kymmenystä ja oli huhtikuussa lähes 0,9 – rahalla on siis taas hintansa.

Keskiviikkona julkisti asuntomarkkinakatsauksensa myös Op-ryhmä. Sen arvio on edelleen, että 12 kuukauden euribor olisi vuoden päästä noin 2 prosenttia. Kummankin pankin korkonäkemys on muovattu ennen keskiviikkoista Euroopan keskuspankin ylimääräistä kokousta. Myös Yhdysvaltain keskuspankki päätti illalla nostaa ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Viimeksi näin suuri kertakorotus on tehty vuonna 1994.

Rahan hinnalla on suuri vaikutus asuntojen kauppahintoihin. Op:n mukaan prosenttiyksikön korkojen nousu hidastaa asuntojen hintojen nousua noin 2 prosenttiyksikköä vuoden viiveellä. Näin asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna keskimäärin 0,5–1,5 prosenttia. Ensi vuonna haarukka olisi -0,5–0,5 prosenttia.

Nordean mallinnuksen mukaan asunnot ovat 2 000-luvulla kallistuneet pääkaupunkiseudulla 120 prosenttia. Pitkä matalien korkojen taso on nostanut hintoja noin 20 prosenttia, loppu selittyy tulotason nousulla.

Nyt hintataso joko hyytyy tai kyykähtää. Pääkaupunkiseudulle Nordea ennakoi pahimmillaan 2,5 prosentin vuosilaskua vuoteen 2024 asti. Etenkin yksiöiden kauppa hiljeni, kun asuntosijoittajien osuus kaupoista laski. Näin on tapahtunut myös Pirkanmaalla, mutta suoranaisesta romahduksesta ei alkuvuoden perusteella voi vielä puhua.

Asuntokauppaa tehdään Suomessa nyt pandemiaa edeltävää normaalia tahtia. Muuttovoittoinen Tampereen seutu kuuluu edelleen kärkikaartiin. Vanhat osakeasunnot kallistuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pirkanmaalla 5 prosenttia.

Rakennuskustannusten kiivas nousu kasvattaa uusien ja vanhojen asuntojen hintojen eroa. Tilastokeskuksen mukaan rakentaminen kallistui toukokuussa peräti 9 prosenttia vuodentakaisesta. Materiaalien ja tarvikkeiden hinnoissa oli yli 15 prosentin nousu.