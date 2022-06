Tampereella löydetty lääkeyhdistelmä pitää saada nopeasti potilaskokeisiin.

Tampereen yliopistossa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa on jo pitkään tehty tärkeää työtä uusien ja parempien syöpähoitojen kehittämiseksi. Aamulehdessä kerrotaan tänään (20.6.) uudesta yliopiston tutkijoiden merkittävästä löydöstä, joka saattaa tuoda uuden yhdistelmälääkehoidon lasten vaikeasti hoidettavaan T-soluiseen akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (T-ALL).

Työn laadusta kertoo, että siitä kertova artikkeli julkaistaan maailman parhaassa hematologian alan Blood-lehdessä.

Tutkimus on tärkeä, sillä siinä on löydetty jo olemassa olevien syöpälääkkeiden joukosta kaksi lääkeainetta, jotka ovat yhdessä antaneet hyvän vasteen T-soluleukemiaa vastaan sekä syöpäsoluviljelmissä että eläinkokeissa. Tämä edesauttaa potilaskokeiden nopeaa aloittamista.

Vaikka löytöä voidaan pitää hyvin lupaavana, tutkijat eivät vielä sano uutta hoitoa varmaksi. Tässä he toimivat oikein. Tutkimus on ensin vietävä loppuun saakka.

Vaikka lääkeyhdistelmä toimii hyvin sekä soluviljelmissä että eläinkokeissa, vasta potilaskokeet kertovat, kuinka hyvin lääkitys toimii lapsipotilaiden T-soluista leukemiaa vastaan. On tärkeätä, että syöpähoitojen kehittäjät ja varsinkaan tiedotusvälineet eivät lupaa valmista hoitoa liian varhaisessa tutkimuksen vaiheessa.

Tamperelainen syöpätutkimus tunnetaan Euroopassa ja sen laatua arvostetaan. Siksi on hyvät mahdollisuudet saada uusi lääkeyhdiste mukaan potilaskokeisiin johonkin eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen.

Jos tässä onnistutaan, jo parin kolmen vuoden päästä tiedetään, kuinka hyvin lääkeyhdistelmä toimii. Jos se toimii, se voidaan saada käyttöön hyvinkin nopeasti tämän jälkeen.

Syöpä on hyvin monimutkainen sairaus. Itse asiassa syöpä on yleisnimitys monelle hyvin erilaiselle sairaudelle. Tiettyyn elimeen iskevällä syöpätaudilla voi olla sama nimi, mutta monta erilaista alatyyppiä, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä.

Hyvä esimerkki on lasten akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) yleisimmän alatyypin taustalla oleva kahden geenin fuusio ETV6RUNX1. Vaikka geenivaurio tunnistettiin jo yli neljännesvuosisata vuotta sitten, toimintamekanismia ei vieläkään täysin tunneta.

Tästäkin saadaan tulevaisuudessa uutta tietoa Tampereelta. Tutkijat ovat kehittäneen yliopiston omassa seeprakalalaboratoriossa leukemiamallin, jonka avulla fuusiogeenin osuutta leukemian synnyssä voidaan tutkia ennennäkemättömän tarkasti.