Kesän säällä on todella merkitystä

Kotimaisen maatalouden kriisi syvenee rajusti Venäjän hyökkäyksen takia.

Varhaisperunaa saa taas. Kotimaisen uuden sadon tuotteet näkyvät näistä päivistä alkaen kaupoissa ja toreilla. Koko satokausi on jännitysnäytelmä. Millaista säätä on luvassa ja miten sää vaikuttaa satoon? Viime kesä oli kuiva ja kuuma. Niin kuuma, että perunat jäivät normaalia pienemmiksi ja viljasato ei kasvanut tasapainoisissa olosuhteissa. Viime kesän sato jäi selvästi normaalia heikommaksi. Tänä vuonna huonoon satoon ei ole varaa.

Sodan ja siitä seuranneen inflaation takia edessä voi olla ruokakriisi, joka nostaa tuotteiden hintoja radikaalisti kaikkialla. Köyhimmissä maissa voidaan kärsiä nälänhätää.

Suomessa viljelijöiden kustannukset olivat ennen sotaa kriittisellä tasolla, mutta sota muutti kustannusrakenteen lähes mahdottomaksi. Lannoitteiden hinta on ainakin kolminkertainen ja polttoaineiden sekä energian hinta on noussut lähes kaksinkertaiseksi vuodessa. Alkutuottaja ottaa vastaan kustannusten nousun täysimääräisenä. Ruoan hinta nousee, mutta tuottajille ei noususta jää samassa suhteessa käteen.

Jo ennen sotaa helmikuussa MTK kertoi, että Suomen maatalous on ajautunut EU-ajan vakavimpaan kriisiin. Edunvalvojajärjestö julkisti pitkän listan toimenpiteistä, joilla suomalainen viljelijä tai tilallinen voidaan pelastaa. MTK vaati muutoksia muun muassa elintarvikemarkkinalakiin, jolla olisi vaikutettu kilpailutukseen ja julkiselle sektorille velvoitusta näyttää esimerkkiä kotimaisissa hankinnoissa.

Nostetaan tuottajahintoja ja kaikki on hyvin? Asia ei ole aivan helppo, koska hinnalla on väliä ja lopulta ostaja tekee valinnan usein sen perustella. Varsinkin näinä aikoina hinta korostuu. Kotimaisessa ruoantuotannossa on kyse huoltovarmuudesta, mutta edelleen hinta usein määrittelee valintoja.

Onko kuitenkaan reilua, että todella raskaasti viranomaisvalvottu ja kontrolloitu, verotettu sekä eettisesti kestävästi tuotettu ruoka laitetaan kilpailemaan lämpimämmässä maassa tuotetun ja vähemmin viranomaisvalvotun ja verotetun ruoan kanssa? Toki kotimainen ruokatuotanto on tuettua, mutta tukijärjestelmä voi lisäksi luoda hassuja tilanteita. Jotta saa tukia, voi myös viljelemättä jättäminen kannattaa.

Pitää tutkia tarkasti onko alkutuotannon tasapuolinen verotuksen keventämien mahdollista. Entä onko raskaassa viranomaisvalvonnassa kevennettävää?

Asioiden äärelle herätään vasta, kun kotimainen ruokatuotanto on häviämässä. Suomessa on noin 50 000 erilaista maatilaa. Jokaista näistä tarvitaan.