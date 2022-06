Uusi asuinalue ja raitiotie ovat houkutteleva yhdistelmä Ruotulassa.

Yksi Tampereen kaupunkikehityksen mutkikkaimmista umpisolmuista vaikuttaa nyt aukeavan.

Teiskontien varteen Ruotulaan aiotaan rakentaa jopa noin 10 000 asukkaan asuinalue nykyisen golfkentän paikalle. Esityksen mukaan golfkenttä siirtyy Nurmi-Sorilaan. Frisbeegolfkenttä jää nykyiselle paikalleen.

Lue lisää: Suosittu golfkenttä siirtymässä asuinalueen ja ratikan alta Tampereella, frisbeegolfrata saisi jäädä – Kaupunki: ”Eihän mikään ratkaisu ole täydellinen”

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina. Ratkaisulla on valtava merkitys Itä-Tampereen kehitykselle. Raitiotien vetäminen Taysilta Koilliskeskukselle Linnainmaalle on huomattavasti kannattavampi hanke, jos sen varrelle Ruotulaan saadaan merkittävä asuinalue.

Anna-Kaisa Ikosen (kok.) pormestariohjelmassa linjattiin viime kesänä, että Ruotula kaavoitetaan ja golf-kenttää siirretään osittain, mutta nyt sitä siis esitetään siirrettäväksi kokonaan.

Alueen vaihtoehtoja tarkastelleessa yhteistyöryhmässä olivat edustettuna valtuustoryhmien ja viranhaltijoiden ohella myös golfaajat ja frisbeegolfaajat. Ryhmän henkeä on kehuttu hyväksi.

Tammer-golf olisi alun perin halunnut jäädä Ruotulaan, jossa se on toiminut 1960-luvulta. Nyt uutta kenttää suunnitellaan noin 110 hehtaarin alueelle Nurmi-Sorilaan. Alueesta noin puolet on kaupungin omistuksessa.

On varmistettava, että golfkentän siirto onnistuu ja tulevat puitteet Nurmi-Sorilassa vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia. Golfaajien tavoitteena on, että Tampereella voidaan tulevaisuudessa järjestää kansainvälisiä golfkilpailuja.

Aiemmin yhtenä vaihtoehtona pohdittiin golfkentän siirtämistä kohti Kaupin metsiä. Se kuitenkin herätti vastustusta luontoarvojen takia.

Frisbeegolf on nopeasti suosiotaan kasvattanut laji, jonka jääminen Ruotulaan on hienoa. Ruotulan rataa pidetään kansainvälisestikin ainutlaatuisena, joten sen tulevaisuus on hyvä turvata. Frisbeegolfkentän säilyttämistä Ruotulassa vaadittiin viime vuonna noin 18 000 nimen adressissa.

Tampere kasvaa niin voimakkaasti, että tarvetta uusille asuinalueille on eri puolilla kaupunkia. Ruotulan sijainti on erinomainen.

Täydennysrakentamista kannattaa sijoittaa joukkoliikenneyhteyksien varteen.

Tärkeää on varmistaa, että uudesta asuinalueesta tulee kaikin puolin laadukas ja viihtyisä. Suunnitelmissa on kaupunginosapuisto. Kaupunki lupaa huomioida suunnittelussa myös virkistystarpeet. Jos asukkaita tulee jopa 10 000, palveluiltakin vaaditaan paljon.