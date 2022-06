Helsingissä ihmetellään, miten Tampereesta on noussut tapahtumien ykköskaupunki.

Pääkaupunkiseudulla on huolestuttu siitä, että Tampereesta on tullut Suomen tapahtumien keskipiste. Helsingistä puuttuu Venäjän pakotteiden takia tällä hetkellä kansainvälisen tason sisäareena ja se näkyy jo kaupungin vetovoimassa.

Helsingissä haikaillaankin uuden hallin perään, koska Tampere kasvaa Nokia-areenan vedolla Suomen tapahtumien ykköskaupungiksi.

”Helsingissä olisi syytä tutkia tarkoin, mitä Tampere on tehnyt oikein. Siellä rakennetaan paljon uutta ja saadaan nopeasti valmista aikaan.” Näin sanoi Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin Sanomissa.

Tampereelle on todella ollut imua. Kiekko on tuonut kevään aikana paljon ihmisiä areenaan ja esitellyt kaupunkia vierailijoille pitkin Suomea ja maailmaa.

Tapparan, Ilveksen ja Leijonien menestyksen siivittämänä Tampere on noussut urheiluviihteessä aivan uudelle tasolle. Helsinkiä on taasen piikitelty jopa b-luokan kiekkokaupungiksi. Urheilun saralla voi laajemminkin kysyä, että miten pääkaupunkiseudulla menee ja ovatko olosuhteet kunnossa. HJK on vahva jalkapallossa, mutta muuten helsinkiläisten menestys ja olosuhteet eivät ole niin hyvässä kunnossa kuin pääkaupungissa pitäisi olla.

Tampereella taasen Nokia-areenan jatkoksi on valmistumassa Tammelan uusi jalkapallostadion ja Kaupin pesäpallostadion.

Jos kiekko ja urheilu ovat olleet kevään näkyvin asia, kohta muutoksen huomaa myös kulttuuritarjonnassa.

Kahden viikon kuluttua Nokia-areenalle nousee Helsingistä konserttinsa Tampereelle siirtänyt Eric Clapton. Heinäkuussa vastaavanlaisissa merkeissä esiintyvät tuplakonsertissa Queen ja Adam Lambert.

Helsingissä ollaan hyvin huolestuneita myös kongressitilan puutteesta. Tampere voi olla apajilla tässäkin asiassa.

Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla laajemmin on kesällä tarjolla kenties ennätysmäärä suuria tapahtumia. Kalenteriin mahtuu yli 50 vähintään suurehkoa tapahtumaa. Perinteiset Tammerfest, Blockfest ja Sauna open air lienevät suurimpia musiikkitapahtumia. Näitä haastavat uudet tulokkaat Tampere soi ja aivan uusi kaupunginosafestari Hervanta open air.

Lisäksi kesälle osuu myös yksittäisiä suuria tapahtumia ja konsertteja, muun muassa voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada, pesäpalloilun 100-vuotisjuhlavuoden Itä-Länsi-ottelut ja Hassisen koneen sekä Juha Tapion stadionkonsertit.

Ei ole ihme, että Helsingissä ihmetellään. Tampereen seudulla tapahtuu.