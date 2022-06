Taksialan myllerrys jatkuu

Taksien täytyisi palauttaa asiakkaiden luottamus, jota uudistus koetteli.

Vielä takavuosina taksi oli Suomessa mielikuvissa kallis, mutta yleisesti ottaen varsin luotettava. Nykyisin pääosin vain kallis.

Markkina on ollut myllerryksessä sen jälkeen, kun Suomessa toteutettiin vuonna 2018 laaja taksiuudistus. Sen piti laskea hintoja ja parantaa palveluita, mutta lopputuloksena oli vain aiempaa sekavampi järjestelmä.

Sinänsä on hyvinkin kannatettavaa, että taksiliikennettä avattiin kilpailulle. Lopputulos oli kuitenkin kehno kaikkien osapuolten näkökulmasta. Epäonnistumista alleviivasi vuonna 2021 voimaan astunut ”taksisääntelyn korjaussarja”. Sen tavoitteena on ollut palauttaa sekä asiakkaiden luottamus takseihin että alan yrittäjien luottamusta siihen, että alalla on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Sitten tuli koko alaa koetellut korona. Yrittäjien työt vähenivät, kun pandemia sai ihmiset jäämään koteihinsa. Tarve taksikyydeille väheni kun ei matkustettu sen paremmin lentokentille tai rautatieasemille kuin yön pikkutunneilla ravintolasta kotiin.

Koronan päätyttyä tarpeet erilaisille liikkumismuodoille ovat jälleen lisääntyneet. Myllerrys ei kuitenkaan ole vielä ohi. Myös kela- ja koulukyydeissä on ollut pakoin laajojakin ongelmia.

Kilpailukaan ei ole ohi. Kyytipalvelu Uber ilmoitti viime viikolla aloittavansa toiminnan Tampereella ja Turussa. Aiemmin Uber on toiminut Suomessa vain pääkaupunkiseudulla. Alalla seurataan nyt tarkasti, millainen vaikutus sillä Tampereella on (AL 6.6.).

Suomessa Uber on luokiteltu välityspalveluyritykseksi, eikä se siksi tarvitse toimintaansa lupaa. Uber on alustayhtiö, joten sille ajavat kuskit ovat itse yrittäjiä. Uber ei ole kuskiensa työnantaja eikä se omista autoja, vaan kuljettajat käyttävät omia autojaan.

Toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka ison roolin Uber voi Tampereen seudun taksimarkkinoilla ottaa. On kuitenkin huomioitava, että se mikä palvelee Tampereella, ei aina toimi koko Pirkanmaalla.

Kokonaiskuva on edelleen se, että taksiala kaipaa vielä perusteellisen tarkastelun ja maineenpalautuksen. Asiakkaan pitäisi voida luottaa siihen, että kyyti tulee ajallaan ja vie oikeaan paikkaan. Lisäksi jokaisen yrittäjän pitäisi tuntea vastuunsa taksoista. Huonot kokemukset ryöstöhinnoittelusta kyllä kiirivät. Osa yrityksistä erottuu jo nyt edukseen, mutta parannettavaakin vielä on.