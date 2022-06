Riittävät palvelut ja toimivat kulkuyhteydet ovat uusilla alueilla keskeisessä roolissa.

Tampereella käynnistyi 20 vuotta sitten historiallinen jättihanke, kun Vuoreksen uuden asuinalueen suunnittelussa otettiin ensiaskeleet. Vastaavaa projektia ei ollut koskaan aikaisemmin tehty Tampereella.

Koska kaupunginosa rakennettiin metsien ja peltojen keskelle, koko infrastruktuuri piti luoda alusta alkaen. Hanke oli poikkeuksellinen siinäkin mielessä, että se toteutettiin Tampereen ja Lempäälän yhteistyönä molempien kuntien puolelle.

Vuoreksesta haluttiin rakentaa ympäristöystävällisten ratkaisujen ekokylä ja pikkukaupunki luonnon kainalossa. Aamulehti selvitti, tuliko asuinalueesta lupauksien mukainen, ja mitä se maksoi.

Vuonna 2004 Aamulehti uutisoi, että uusi kaupunginosa saa vähintään yhtä hyvät palvelut kuin Hervanta. Vuorekseen piti tulla kaksi supermarkettia ja apteekkia, uintikeskus ja monitoimihalli, koulu, päiväkoti, terveyskeskus, lukuisia erikoisliikkeitä sekä kirkko ja hautausmaa.

Vuonna 2022 alueelta puuttuvat yhä suuri ruokakauppa, apteekki ja kirjasto. Myös suunnitelmat uimahallista, terveyskeskuksesta sekä kirkosta ja hautausmaasta ovat toteutumatta. Väestön määrän kasvuun suhteutettuna alueen palvelut ovat jääneet jälkeen.

Myös huonot kulkuyhteydet keskustaan ja kallis jätteiden putkikeräysjärjestelmä ovat herättäneet alueen asukkaissa tyytymättömyyttä.

Vuores-projekti käynnistettiin, koska Tampere kasvoi 2000-luvun alussa voimakkaasti, ja kaupungin laajentumiselle piti löytää uusi suunta.

Tilanne ei ole 20 vuodessa muuttunut. Tampere on Suomen suurista kaupungeista vetovoimaisin, ja perheasunnoista on huutava pula. Jatkuvasti on pohdittava, mihin suuntaan kaupunki voi vielä levittäytyä.

Nyt tekeillä olevassa Ojala-Lamminrahkan alueessa on monia yhtenäisiä piirteitä Vuoreksen kanssa. Uusi asuinalue toteutetaan samaan tapaan kahden kunnan yhteistyönä, ja se on investoinneiltaan ja asukasmäärältään samaa kokoluokkaa.

Ojala-Lamminrahkan ja muiden uusien asuinalueiden kehittämisessä pitää ottaa oppia Vuoreksen onnistumisista ja heikkouksista. Esimerkiksi liiketilojen pitää vastata paremmin yritysten tarpeita. Riittävät palvelut ja toimivat kulkuyhteydet ovat keskeisessä roolissa, kun mietitään uuden asuinalueen houkuttelevuutta.

Vuoreksen luonnonläheisyys ja ekologisuus sen sijaan ovat onnistumisia, jotka kannattaa muistaa tulevissakin kaupunkisuunnitteluhankkeissa.