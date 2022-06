Neljännen rokoteannoksen piiriin 300 000 suomalaista, suosittelee THL

Uusi koronaviruksen omikron-alavariantti BA.5 on lähtenyt leviämään Helsingin seudulla, jossa sen aiheuttamat tartunnat ovat kaksinkertaistuneet viikoittain. Helsingin alueella tartuntojen määrän huhtikuusta alkanut lasku on päättynyt. Jätevesinäytteet kertovat, ettei viruksen määrä ole vähentynyt Suomessa, ei Tampereellakaan, vaikka todetut tartunnat ovat.

Ikävä puoli alavariantissa on, että se kiertää rokotusten ja aiempien tartuntojen tuomaa suojaa ja tarttuu aiempia variantteja tehokkaammin. On riski, että seuraava ja todennäköisesti tuleva epidemia leviäisi jo ennen syksyä. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC on varoittanut, että sairaalahoidon tarve saattaa kasvaa.

Kolmansien rokotusten antama suoja hiipuu, jolloin vakavan tautimuodon saamisen riski kasvaa. Vakavinta tämä on kaikkein iäkkäimmille, sillä tehohoitoon joutuu omikronin takia entistä vanhempia ja huonokuntoisempia potilaita. Siksi Suomessa kuolee vieläkin yli sata koronatartunnan saanutta ihmistä viikossa.

Neljänsiä rokotuksia on Suomessa tähän asti annettu vasta hoidossa oleville iäkkäille, yli 80-vuotiaille tai vakavasti immuunipuutteisille. Nyt tehosterokotuksia laajennetaan, mutta vain hiukan. Vuoron saavat nyt yli 70-vuotiaat terveyden takia riskiryhmiin kuuluvat, esimerkiksi sydänsairauksia potevat.

Kaikki yli 70-vuotiaat eivät saa neljättä annosta, mutta se koskee silti 300 000 uutta rokotettavaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi suosituksesta torstaina.

Tehosterokotusten ajoitusta monimutkaistaa se, että syksyllä voi olla saatavilla uuden sukupolven rokotteita, jotka antavat parempaa suojaa omikron-muunnoksia vastaan.

Pirkanmaalla vasta neljä prosenttia ihmisistä on saanut neljännen piikin ja hiukan yli puolet kolmannen. Tampereella ennakoitiin, että rokotuksia laajennettaisiin vasta kesän loppupuolella. Siitä huolimatta muun muassa Tampereen kaupunki tiedotti nopeasti heti torstaina, miten uudet rokotettavat saavat annoksensa. Jos rokotuskoneisto pitää polkaista vielä kovempaan vauhtiin, miten se onnistuu kesälomakaudella? Suljettu Hatanpään pandemiayksikkö voidaan avata nopeasti uudelleen.

Maskeja näkee nykyään vähän, kun käyttösuositus poistettiin keväällä äkkinäisesti. On arvoitus, miten innokkaasti suomalaiset lähtisivät taas maskiostoksille, jos suositus pitää palauttaa. Monen kärsivällisyyden kiintiön yli kaksi vuotta jatkunut pandemia on jo syönyt. Hauraimpien on toki kannattanut käyttää tehokkaita hengityssuojaimia ihmisjoukoissa koko ajan.