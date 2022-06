Yli satatuhatta nuorta on juhlansa ansainnut

Valmistujaisviikko huipentaa korona-ajan jälkeen tuhansien uusien kykyjen tulevaisuutta.

Kahden pitkän koronavuoden jälkeen opintonsa päättävät saavat juhlia niin kuin ennen vuotta 2020.

Kymmenet tuhannet peruskoulun, yliopiston ja ammatillisen tutkinnon valmiiksi saavat ovat juhlansa ansainneet. Monelle opintojen kriittisimmät hetket ovat todennäköisesti osuneet juuri siihen kohtaan, jolloin uurastusta piti tehdä yksin kotona.

Opetushallituksen (OPH) viime viikolla julkaistun arvion mukaan koko Suomessa peruskoulutiensä päättää tänä keväänä noin 61 000 oppilasta, ylioppilastutkinnon suorittaneita on lähes 25 000 ja ammatillisen tutkinnon viimeistelee niin ikään kymmentuhatpäinen joukko. Viime vuonna heitä oli noin 43 800.

Pirkanmaalla viime vuoden keväällä peruskoulunsa päätti lähes 6 000 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suoritti lähes 4 200 opiskelijaa. Tämän vuoden tiedot tarkentuvat seuraavien viikkojen aikana. Ylioppilaslautakunnan mukaan Pirkanmaalla tutkintoja on kirjattu tänä keväänä 2 339. Määrissä ei ole tapahtunut OPH:n ja ylioppilaslautakunnan tilastoissa suuria muutoksia Pirkanmaalla viimeisten vuosien aikana, vaikka koronapandemia vaikutti opiskeluun paljon.

Aamulehti julkaisee Pirkanmaalla ammattiin valmistuneiden nimet heti torstaiaamuna, jolloin listat tulevat julki. Ylioppilaat julkaistiin jo aiemmin ja lista löytyy osoitteesta aamulehti.fi.

Korona-ajasta selviytyminen opinnoissa on vaatinut poikkeuksellista luonteenlujuutta toki kaikilta, mutta varsinkin lapsuuden ja nuoruuden sekä nuoruuden ja aikuisiän kynnyksellä olevilta. Opiskelu yksin on suuri ponnistus nuorten lisäksi myös heille, jotka suorittavat opintoja aikuisena.

Oppilailta, opiskelijoilta ja opettajilta on vaadittu mukautumista ja pitkiä hermoja taustajoukkoja unohtamatta. Siksi tämän kevään valmistujaiset ja koulunpäätökset ansaitsevat suuret juhlat.

Koronapandemia kuitenkin jättää jälkensä. Opetushallituksen mukaan ylioppilaslakin painaa päähänsä ja ammatillisen tutkintotodistuksen saa käteensä vähemmän opiskelijoita nyt kuin vuotta aiemmin. Ammattiin valmistuneissa koronapandemia vaikutti erityisesti vuonna 2020. Toukokuussa 2020 valmistuneita oli lähes kolmannes vähemmän kuin vuonna 2019. Nyt lasku on hidastunut, mutta se jatkuu edelleen myös Pirkanmaalla. Työmarkkinoilla on huutava pula uusista tekijöistä. Hidasteet tutkinnon saavuttamiseksi ja siitä eteenpäin pääsemiseksi on saatava poistettua.

Pandemian hellitettyä työmaailmaan suoraan suuntaavista, tutkijoista ja tulevaisuuttaan etsivistä aloista riippumatta on pidettävä hyvää huolta.