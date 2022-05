Onnistuneet jääkiekon MM-kisat ovat Tampereelle hyvä käyntikortti maailmalle.

Leijonien MM-voitto oli puhdasta kultaa koko Suomelle. Se antoi suomalaisille hetken iloa ankeiden koronavuosien, Ukrainan sodan kauheuksien ja Nato-jäsenyyshakemuksen eteenpäin menon jännittämisen keskellä.

Taas kerran nähtiin, että kaikki voi olla pienestä kiinni. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö twiittasi, että taitaa tulla kuumat minuutit. Ja näin kävikin. Kultaottelun loppumetrit olivat täynnä draamaa.

Lopputulos olisi voinut olla toisenlainen. Silloin olisi vakuuteltu, ettei hopea ole häpeä, vaikka pettyneitä olisimme olleetkin.

Ei ole liioiteltua sanoa, että MM-kisojen välkkyvin mitali Suomeen nostatti Tampereen ja Nokia-areenan uuteen ulottuvuuteen. Hulluksikin väläytettyä ideaa rakentaa jättiareena radan päälle ei ole enää kyseenalaistettu. Hanke on onnistunut.

Kun on kyse jättitapahtumasta, niin totta kai, arvostelujakin riittää lähtien joidenkin otteluiden liian hillitystä tunnelmasta. Mutta kun on kuunnellut kisoissa kävijöitä ja lukenut heidän päivityksiään sosiaalisesta mediasta, niin päällimmäiseksi on noussut iso kiitos. Järjestelyt ovat olleet toimivia. Siitä kiitos kuuluu sekä sadoille palkatuille työntekijöille että suurelle määrälle vapaaehtoisia.

Seuraavina päivinä on edessä palautuminen, mutta myös palautteen aika. Ravintoloita areenalla pyörittävä Noho Partners on tyytyväinen kisojen sujumiseen. Massatapahtumien järjestäminen on taiteenlaji, mutta Suomessa ne hallitaan.

Kaupungin täyteen varatut hotellit laskevat tuottojaan samoin kuin ravintolat. Mikä piristysruiske näin massiiviset kisat voivatkaan olla kaupungille.

Areenan johto miettii varmasti, missä kaikessa onnistuttiin, ja missä olisi parantamisen varaa. Kaikki on tarpeen listata ylös tuoreeltaan, jotta ne muistetaan, kun aletaan suunnitella ensi vuoden MM-kisoja. Moni miettii, voiko tämä olla tottakaan. Toiset MM-kisat peräkkäin Tampereella. Kisahumua ei laimenna edes se, että kisat jaetaan yhdessä Latvian kanssa.

Tampereen vetovoima on edelleen valtakunnan kärkeä. Uusia asukkaita virtaa ja paluumuuttajia on paljon. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja ne paranevat entisestään, kunhan päärata saadaan kuntoon. Lentoyhteyksistäkin on syytä pitää huolta.

Tampereen siluetti on piirtynyt koronavuosina uusiksi. Nokia-areenan ja kultamitalin ansiosta Tampere tunnistetaan paljon paremmin rajojemme ulkopuolella. Se on johdonmukainen lenkki siihen ketjuun, jossa Tampereesta tehdään entistä kansainvälisempää kaupunkia.