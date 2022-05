Työvoimapulaan on pakko löytää ratkaisuja

Tuoreiden tilastojen mukaan Pirkanmaalla jo seitsemässä kunnassa vallitsee täystyöllisyys.

Työllisyyden saralta kuuluu Pirkanmaalla hyviä uutisia. Viime viikolla julkaistujen tilastojen mukaan työllisyyden myönteinen kehitys jatkui Pirkanmaalla huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli yli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin koko maassa.

Kuntien erot tulevat kuitenkin tutkimuksessa esiin, ja erot ovat suuria. Pirkanmaalla jo seitsemässä kunnassa, Vesilahdella, Ylöjärvellä, Punkalaitumella, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Lempäälässä ja Sastamalassa, vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Sen sijaan Kuhmoisissa ja Urjalassa riittää vielä tekemistä.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös Tampereeseen, jossa työttömyysaste on maakunnan kolmanneksi korkein.

Samaan aikaan pirkanmaalaisten työllistyessä on kasvanut myös avoimien työpaikkojen määrä. Kasvu on huimaa. Huhtikuussa oli peräti 61 prosenttia enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuosi sitten, yhteensä yli 14 000. Todellisuudessa määrä lienee vielä korkeampi, sillä kaikki avoimet paikat eivät päädy virallisiin tilastoihin. Töitä on runsaasti tarjolla muun muassa siivoustyössä, rakennusalalla ja ravintoloissa.

Joillakin aloilla voidaan aivan selkeästi puhua työvoimapulasta. Esimerkiksi ravintola-alalla ovat tulleet tutuiksi näyttävätkin rekrytointikampanjat. Enää ei ole myöskään mitenkään tavatonta, että esimerkiksi ravintola joutuu rajoittamaan aukioloaikojaan, koska työntekijöitä ei löydy riittävästi.

Vaikka Tampereen seutu vetää tällä hetkellä puoleensa muuttajia, näyttää siltä, että työvoimapulaan ei olla vielä löydetty riittäviä ratkaisuja. On tärkeää käydä läpi kaikki näkökulmat työmotivaatiosta oikein suunnattuihin koulutusmahdollisuuksiin.

Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan todennäköisesti huomattavasti nykyistä sujuvampaa työvoiman liikkuvuutta niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Toistaiseksi nähdyt kokeilut esimerkiksi ulkomaisten hoiva-alan ammattilaisten rekrytoinneissa ovat olleet mittaluokaltaan pieniä.

Pula hoitajista on kuitenkin noussut esiin laajasti sekä koronan että hoitajien työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Riittävä määrä tekijöitä varmistaa työn mielekkyyden kaikille. Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti keväällä työllistävänsä ulkomaisia hoitajia ikäihmisten palveluihin. Hoitajia voi tulla niin Filippiineiltä kuin Intiasta tai muista maista. Ensivaiheessa rekrytoidaan 61 lähihoitajaa ja 27 hoiva-avustajaa. Se on vielä pieni määrä, mutta suunta on kannustettava.