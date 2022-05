Lähtökohdat MM-vuoteen olivat vähintäänkin epävarmat.

Tampereen jääkiekon MM-kisoja voidaan pitää jo nyt suurena menestyksenä. Olisi mahdollista, että moni asia olisi voinut mennä pieleen ja tilanne kokonaisuutena voisi olla hyvin erilainen.

Nokia-areena saatiin rakennettua koronakriisistä huolimatta aikataulussa. Nimeäkin vaihdettiin juuri ennen avausta, mutta onnistuneesti. Areena toimii erinomaisesti tarkoituksessaan. Palvelut toimivat, esitystekniikka on maailmanluokkaa ja areenan kokoluokka on Tampereelle juuri sopiva.

Koronarajoitukset poistuivat talven viimeisten sulkujen jälkeen. Onneksi elämä vapautui nopeasti. Tapparan ja Ilveksen menestyskevät antoi hyvän myötätuulen kisoihin. Yleisö vakuuttui, että urheilu on parasta paikan päällä. Liikenne, palvelut ja tunnelma saatiin testattua ja kohdilleen ennen kisoja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kisojen suunnitelmat radikaalisti vain joitakin kuukausia sitten. Helsingin halli meni vaihtoon ja ajatukset suuresta määrästä venäläisturisteja muuttuivat hybridiuhkiin varautumiseen.

Tampereen keskustasta on kuoriutunut taas ihmisten paikka. Vuosien työmaa ja koronanaikainen tyhjä keskusta on muisto vain. Ihmisten virta näkyy Hämeenkadulla uudenlaisena sykkeenä. Arjen tekemistä ja tapahtumia on siirtynyt kehiltä takaisin keskustaan. Kisaturistit ovat kehuneet Tampereen tunnelmaa ja kaupunkia estoitta.

Pientä kehitettävää kisojen tunnelman kannalta olisi siinä, että miten kaikkiin peleihin saataisiin yleisöä katsomoon. Voisiko lippuja saada enemmän jakoon erilaisille ryhmille tai voisiko niitä antaa suoraan junioreille ja koululaisille? Entä onko lippuja mahdollista myydä halpaan hintaan pelipäivänä? Näin kisat perustelisivat itsensä paremmin olemalla kaikkien kisat.

Jukka Jalosen Leijonat on osoittanut, että maajoukkue on noussut aivan uudelle tasolle. Menestyminen omalla hyvällä suorituksella on jopa itsestäänselvyys. On ihailtavaa katsoa kuinka nöyristely ja pelko on poissa suomalaisten urheilijoiden puheista ja eleistä. Joukkue tietää, että se voi voittaa normaalilla hyvällä suorituksella kenet tahansa. Jalosen joukkueessa määrätietoisuus ja rentous ovat silmiinpistäviä elementtejä.

Parhaiten nämä ominaisuudet yhdistyvät Lempäälän jätissä Marko Anttilassa, jonka suoritukset hurmaavat jokaisen suomalaisen. Anttila on raaka ratkaisija, joka on tehnyt epäitsekkyydestä ja raatamisesta muotia.

On selvää, että Tampere järjestää ensi vuonnakin ensiluokkaiset MM-kisat. Nautitaan kuitenkin nämä ensin huolella loppuun saakka.