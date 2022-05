Tampereen seudulla on yhä enemmän rikkaita – tämän vuoksi se on hyvä asia

Tampereen seudun vetovoima muuttaa kaupunkikuvaa monella tavalla.

Tampere lähialueineen on vaurastunut viime vuosina kenties enemmän kuin koskaan.

Katukuvaan on ilmestynyt normaalien Nissaneiden, Volkswageneiden ja Toyotan mallien lisäksi entistä enemmän niin sanottuja luksusautoja. Ferrareiden, Porschejen ja Teslojen kysyntä on kasvanut huomattavasti muutamassa vuodessa.

Toki kokonaisuudessa määrät ovat pieniä, mutta suunta on selvä. Luksusautojen ostajissa Pirkanmaa on joka tapauksessa asiakasmäärillä mitattuna toiseksi suurin asiakasryhmä Uudenmaan jälkeen.

Samoin Pirkanmaan vaurastuminen näkyy monessa muussa mittarissa. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien määrä on kasvanut noin kolmanneksella vuodesta 2014 vuoteen 2020. Muutos näkyy muun muassa sijoitussalkkujen paisumisessa, yli puolen miljoonan euron hintaisten asuntojen kauppojen määrässä tai vaikkapa entistä kalliimpien veneiden menekkinä.

Kehitykseen on monta syytä, mutta yksi on varmasti Tampereen seudun vetovoima ja pirkanmaalaisten yritysten hyvä meno. Yritysten liikevaihdot ja tulokset ovat kasvaneet, ja yrityksiä on perustettu lisää. Nämä yhdessä poikivat aina myös aineellista hyvää.

Tässä kohtaa ei voi jättää huomiotta myöskään suuria rakennushankkeita, kuten raitiotietä, Nokia-areenaa ja uusia näyttäviä asuintaloja ja -alueita. Nämä ovat lisänneet Tampereen houkuttelevuutta. Tänne jäädään mieluusti asumaan. Tampere on harvoja seutuja, jotka vetävät muuttovoittoa näinä päivinä.

Suomeen on muodostumassa muutama kasvualue, joihin väen keskittyminen jatkuu. Tässä kilpailussa Tampere on pärjännyt erittäin hyvin ja menestyy jatkossakin, jos nykyinen kyky tehdä rohkeita päätöksiä ei herpaannu.

Vaurauden kasvu on viime kädessä kaikkien etu. Koko maailman mittapuulla Suomessa on harvoja todella rikkaita ihmisiä, mutta onneksi entistä enemmän niitä, jotka ovat onnistuneet laajentamaan yrityksensä toimintaa myös kansainvälisesti.

Vauraus heijastuu aina yksittäisiä henkilöitä laajemmalle muun muassa työpaikkoina, verotuloina ja ennen pitkää myös erilaisten palveluiden kysyntänä, mikä taas lisää usein työpaikkoja ja yleistä alueen toimeliaisuutta.

Niinpä vaurastumista ei kannata kadehtia. Varallisuus on Suomessa suhteellisen pientä verrattuna moniin muihin maihin.

Ennemmin kannattaa yrittää pohtia, miten saamme synnytettyä maahamme lisää yrityksiä ja työpaikkoja, jotka lisäävät kaikkien hyvinvointia ja vaurautta pidemmän päälle.

Suomi on velkaantunut viime vuosina nopeasti, ja korona pahensi tilannetta entisestään. Velalla vaurastuminen ei ole kestävää. Työ ja yrittäjyys ovat parempi vaihtoehto.