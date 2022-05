Uusi työnhaun malli tuli sopivaan saumaan

Pirkanmaalla on työpaikkoja auki lähes tuplasti viime vuoteen verrattuna.

Kohtuuttomaksi koettu työttömyysturvan aktiivimalli kuopattiin vuoden 2019 lopussa. Aktiivimalli leikkasi työttömyysturvaa, jos työnhakija ei löytänyt töitä tai tehnyt muita vaadittuja temppuja. Leikkuri iski, vaikka työtön olisi tehnyt kaikkensa velvoitteiden täyttämiseksi.

Toukokuun alussa käyttöön otettiin uusi pohjoismainen työnhakumalli. Se sisältää samoja elementtejä kuin jo edellisellä hallituskaudella valmisteltu omatoimisen työnhaun malli, jota julkisuudessa kutsuttiin pahaenteisesti myös aktiivimalli kakkoseksi. Nykyiseenkin malliin sisältyy työnhakuvelvoite: työnhakijan on haettava neljää työmahdollisuutta kuukaudessa välttääkseen karenssin. Suurin osa varmasti hakee ihan ilman pakkoakin.

Työnhaun tuki on uuden lainsäädännön paras puoli. Työtöntä ei jätetä yksin, vaan tarjolla on monenlaista tukea ja palveluja etenkin työttömyyden alkuvaiheessa. Työttömäksi ilmoittautunut haastatellaan viiden arkipäivän kuluessa ja hänelle tehdään oma työllistymissuunnitelma. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan työllisyyspalveluiden virkailijan noin kahden viikon välein. Tarjolla on muitakin palveluita, kuten lisä- ja täsmäkoulutusta sekä kuntoutusta.

Miinusta tulee tarveharkinnan puutteesta. Esimerkiksi jos tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittanut nuori ilmoittautuu työttömäksi, työllisyyspalveluiden pitää haastatella hänet kesän kuluessa seitsemän kertaa ennen kuin nuori siirtyy syksyllä jatko-opintoihin. Hakuvelvoite ja haastattelut koskevat myös pitkäaikaistyöttömiä, jotka tulevat velvoitteiden piiriin, kun heidän työllistymissuunnitelmaansa päivitetään. Tämä voi aiheuttaa turhautumista pöydän molemmilla puolilla. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy usein muitakin ongelmia kuin työttömyys, esimerkiksi sairauksia. Tehokaskaan aktivointi ei toimi, jos ihminen on jo täysin syrjäytynyt työelämästä.

Etukäteen pelättiin, että hakuvelvoite johtaa turhien työhakemusten tulvaan. Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että pelko oli turha. Suurin kiitos tästä kuuluu työmarkkinoiden imulle. Kun työntekijöistä on pulaa, työnantajat ovat ehkä valmiita tinkimään vaatimuksistaan ja kouluttamaan ihmisiä työpaikoilla. Hallitus arvioi, että pohjoismainen työvoimapalvelumalli kasvattaa työllisyyttä jopa 10 000 henkilöllä. Tutkimusten mukaan juuri työnhakijan säännöllinen kohtaaminen, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät työttömyysjaksoja. Niin tekee myös hyvä työllisyystilanne.