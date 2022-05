Energia- ja materiaalipula muistuttavat meitä, että kaikki resurssit ovat rajallisia.

Sähkö tulee töpselistä ja maakaasu putkesta. Näin on tavallinen kansalainen tottunut elämään jo pitkään. On totuttu siihen, että vaihtoehtojen määrä on vain kasvanut, on kyse sitten maitohyllyn valikoimasta tai sähkön ostamisesta.

Syliin tullut energia- ja materiaalikriisi muistuttaa meitä kaikkia, että resurssit ovat rajallisia ja niistä on pidettävä huolta. Loputonta yltäkylläisyyttä ei ole olemassa.

Joidenkin raaka-aineiden osalta olemme lähellä tilannetta, jossa niitä ei ole saatavilla millään hinnalla. Saatavuus vain loppuu hetkellisesti. Näin on käymässä maakaasun ja mahdollisesti tiettyjen rakennusmateriaalien kanssa.

Rakentajat ja rakennusfirmat tuskailevat, että mitä materiaaleja on syksyllä enää saatavilla. Toistaiseksi saatavuushaaste on puutavarassa ja kohta muun muassa raudoitusteräksessä sekä raakalasissa.

Eri tuotteiden hankinta on vaikeutunut, koska yritykset saattavat saada tarjouksia jotka ovat voimassa vain päivän tai jopa alle puoli tuntia. Tällaiset ”päivän tarjoukset” tekevät suuren projektin kannattavuuslaskelman tekemisen mahdottomaksi.

Uusien projektien aloitushinnat ovat saattaneet jopa kaksinkertaistua vuodessa.

Kuluttajille on tullut myös kirjeitä jo aloitettujen projektien hinnannoususta tai erilaisista vaihtoehdoista toimia erikoisessa tilanteessa.

Kaasun saatavuusongelmat voivat pysäyttää tehtaita. Kaasun rooli esimerkiksi metsäteollisuudessa tai öljyn jalostamisessa on keskeinen. Edessä voi olla isojenkin teollisuuslaitosten tilapäisiä sulkuja.

Esimerkiksi Linkosuo kertoi viikolla Aamulehdessä heidän tilanteestaan. Suurin osa leipomoiden leivistä paistetaan kaasu-uuneissa ja kaasun korvaaminen on vaikeaa. Linkosuolla vihreän siirtymän mukaisia vaihtoehtoja on leipomonjohtajan Jarmo Talasrinteen mukaan tutkittu, mutta ratkaisut eivät ole helppoja: ”Aurinkoenergia tuottaisi vuodessa 2,5 viikon käyttötarpeen, vaikka koko kattoalue olisi paneeleita täynnä. Ja maalämpöä varten pihaan pitäisi tehdä 140 reikää. Ei meillä riitä tontti.”

Samanlaisen haasteen edessä on moni suurempikin laitos, eivätkä ratkaisut ole helppoja. Edessä on pakotettuja investointeja ja ne ovat kalliita.

Suomessa kovimpia energiaan ja materiaaliin liittyviä hintapiikkejä ei ole vielä nähty. Meidän on syytä varautua syksyyn, jolloin erilaiset saatavuusongelmat lienevät pahimmillaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ongelmat ovat lopulta väliaikaisia.