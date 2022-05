Ruuan hinnan ja asuinkustannusten noustessa kotitaloudet ovat vaikea paikan edessä.

Monessa taloyhtiössä pohditaan tänä keväänä isoja kysymyksiä. Kuinka paljon hoitovastikkeita joudutaan korottamaan? Miten kotitaloudet selviävät kuukausikuluistaan, kun samaan aikaan hinnat nousevat kaikkialla?

Nyt vastikkeiden nousupaine on ennätyksellinen. Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja sanoo Aamulehden haastattelussa, että kannattaa varautua jopa kaksinumeroisiin prosenttilukuihin, kun puhutaan vastikkeiden nostosta (Uutiset A4–5).

Asuminen voi siis kallistua yli kymmenen prosenttia. Tavallisella perheellisellä tämä tarkoittaa helposti 50 euron lisälaskua kuukaudessa.

Samaan aikaan inflaatio on noussut jo lähes kuusi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Noususta hieman yli puolet on energian hintaa ja loput esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hintaa.

Mitä syitä nousupaineiden taustalla on? Monia samaan aikaan. Sähkön hinta on ennätyskorkealla, maakaasun tuonti pitää korvata nopealla aikataululla, tarvikkeiden saatavuus on vaikeutunut ja polttoaineen kova hinta nostaa kuljetuskustannuksia.

Asumiskustannusten lisäksi ruoka maksaa selvästi ennen kuin vuosi sitten ja inflaatio syö ostovoimaa.

Tämä kaiken päälle myös edessä häämöttävä asuntolainojen korkojen nousu voi alkaa tuntua velallisten kukkarossa.

Aamulehti selvitti nelihenkisen perheen menojen nousua, ja tuoreiden skenaarioiden mukaan ruuan, sähkön ja polttoaineen kulut voivat nousta keskimääräisellä perheelle jopa 2 500 euroa vuodessa.

Tässä tilanteessa kotitaloudet ovat vaikean paikan edessä. Nyt vaaditaan järkevää rahankäyttöä ja oman talouden suunnittelua.

Tiukoilla on etenkin silloin, jos kuukausikulut on vedetty äärimmäisen tiukalle valmiiksi ja koti lämpenee sähköllä tai öljyllä.

Moni on jo varautunut kevään aikana taloudellisesti, mutta viimeistään nyt konkreettiset vaikutukset alkavat näkyä toden teolla.

Kaikesta huolimatta omaa kulutustaan ei kannata lopettaa kuin seinään. Jos kaikki tekevät näin, talous hyytyy ja riski ajautua taantumaan suurenee. Säästöä voi saada aikaan pelkästään arjen pienillä valinnoilla ja rahankäytön tiedostamisella.

Venäjän hyökkäyssota on kiihdyttänyt energian hinnan nousua ja inflaatiota. Siksi on todella epävarmaa, kuinka jyrkästi ja kuinka pitkään kuluttajahinnat Suomessa vielä nousevat.