Suomi ja Ruotsi joutuivat julman pelin nappuloiksi, rakentavan diplomatian taidoille on taas tilausta.

Monen toive toteutui, kun Suomi ja Ruotsi ehtivät jättää Nato-hakemuksensa yhtä aikaa. Marssi kohti Natoa on muutoinkin näyttänyt sileältä. Eduskunnassa jäsenyyden hakemista puolsi laaja enemmistö eli 188 kansanedustajaa. Vanhat ja uudemmat puolustusliiton jäsenmaat ovat toivottamassa maita avosylin Natoon.

Suomen EU:n ja Naton edustustossa tehtiin pikavauhdilla selvitykset siitä, miten jäsenyyttä haetaan, ja millaisia kriteereitä on täytettävä. Oli yllätys, ettei Suomella ollut lainkaan Nato-option lunastussuunnitelmaa. Tästäkin selvittiin.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt käsikirjoituksen mukaan. Ensin pohdittiin Venäjän reaktioita Suomen hakemukseen. Tähän asti ne ovat olleet yllättävän maltillisia. Tähän ei pidä tuudittautua. Yleensähän on tyyntä myrskyn edellä.

Konkreettisimman kapulan Nato-polullemme iski Turkki, kun presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi, ettei hän hyväksy Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Presidentti haistoi tilaisuuden aloittaa härski kaupankäynti, jossa pelinappuloina ovat demokraattiset pohjoismaat. Turkki on vaatimassa sotatarvikkeiden vientiin liittyvien esteiden purkua. Edelleen se vaatii luovuttamaan Turkkiin kansalaisia, joilla maa epäilee olevan yhteyksiä terrorismiin. Kyse on lähinnä Turkista paenneista kurdeista.

On myös puhuttu, että maa kiristää itsensä takaisin amerikkalaiseen F-35 -hävittäjäohjelmaan.

Lisäpontta kiristykselle toi presidentin lausunto, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin delegaatioiden on turha matkustaa Turkkiin.

Erdoganin puheet ovat karua luettavaa, kun tiedetään, miten asiat ovat Turkissa. Monet näkevät, ettei Turkki ole eurooppalainen maa. Se ei myöskään ole demokratia. Maassa vainotaan vähemmistöjä ja se rikkoo sananvapauden periaatetta.

Presidentin syytökset asettuvat outoon valoon myös siksi, että maa hyväksyttiin viralliseksi hakijaksi EU:hun Suomen puheenjohtajakaudella vuonna 1999.

Torstaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

Tapaamisesta saatiin vahva viesti siitä, että molemmat maat ovat erittäin haluttuja Natoon, mutta Turkki-kysymys odottaa ratkaisuaan.

Turkki on suunnannut vaatimuksensa Suomelle ja Ruotsille. Seuraava askel onkin, että maat vastaavat näihin vaatimuksiin ottaen ensin selvää, mistä kaikesta on kysymys. Toivomus on, että maat rakentavaa diplomatiaa käyttäen saavat aikaan tyydyttävät vastaukset mahdollisen ripeästi.