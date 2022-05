Ilman ukrainalaisten kärsimyksiä Turkille ei edes olisi tullut tätä pelinpaikkaa.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa keskiviikkona, jolloin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oli kulunut 84 päivää. Pohjois-Atlantin neuvoston kutsun jälkeen ovat edessä jäsenneuvottelut, joita seuraa 30 Nato-maan kansallinen ratifiointikierros. Sitä odotellessa hakijat ovat tarkkailijajäseniä. Kunhan kutsu tulisi, keskiviikkona Turkki torppasi sen neuvostossa.

Nato-jäsenyydelle lyö niitin Suomen eduskunta. Johtavista poliitikoista muun muassa pääministeri Sanna Marin on arvioinut, että ajankohta voisi olla jo ensi syksynä.

Nyt huomio on kiinnittynyt Turkin nihkeään asenteeseen. Hakijat eivät kelpaa ja vaatimuksia riittää muillekin. Presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson matkustivat selvittelemään ongelman ratkaisua Yhdysvaltoihin, jossa tapaavat presidentti Joe Bidenin torstaina.

Suomen hakeutuminen Natoon on yhden diktaattorin käynnistämän hyökkäyssodan syytä. Nyt toinen yksinvaltias, jonka demokratiakäsitys ei sovi häävisti yksiin lännen kanssa, yrittää kiristää etuja maalleen.

Tämä tuntuu vastenmieliseltä, etenkin kun hyökkäyssodalla on ollut niin raskaat seuraukset: varmistettuja ukrainalaisia siviilikuolonuhreja on lähes 4 000. Pakolaisiksi on joutunut lähtemään ainakin 6 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Ukrainan ihmisoikeusvaltuutetun mukaan Venäjälle on pakkosiirretty 1,3 miljoonaa ukrainalaista, joukossa yli 200 000 lasta. Infrastruktuuri on hävitetty laajasti, osin jopa totaalisesti.

Ukrainalaiset ovat maksaneet kalliisti vapaudestaan. Sen seurauksena Nato voi nyt laajentua. Ilman sotaa Natolla ei olisi käynnissä jäsenyysprosesseja, eikä Turkille edes olisi tullut tätä pelinpaikkaa. Olisi julmaa, jos ukrainalaisten kokemia kärsimyksiä seuraisivat myönnytykset Turkin kyynisessä valtapelissä.

Suomi saa kiittää Ukrainan sotilaallista kyvykkyyttä ja kansan urheutta myös siitä, että Nato-hakemuksen jättäminen tuli mahdolliseksi näin nopeasti. Hetki koitti, kun venäläiset sotajoukot jäivät jumiin ja niiden siviileihin kohdistamat silmittömät väkivallanteot paljastuivat: selväksi tulivat sekä venäläisten heikkous että raakuus, joka kohdistui liittoutumattomaan naapurimaahan.

Suomessa ollaan syystä ylpeitä maanpuolustustahdosta ja kansallisesta yhtenäisyydestä. Itsenäisyyspäiviä on vietetty perinteisen omaleimaisesti, sotia ja niiden uhreja muistellen. Eletyn kevään perusteella se on ollut hyödyksi.

Kiitollisuutemme ansaitsevat myös ukrainalaiset, joiden jälleenrakentamista meidän tulee aikanaan tukea niin että tuntuu.