Suomen jäsenyyttä tuetaan nykyisissä Nato-maissa laajasti.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin astelivat median eteen sunnuntaina Presidentinlinnassa, kyse oli historiallisesta hetkestä.

”Tänään tasavallan presidentin ja hallituksen ulkopoliittinen valiokunta ovat yhdessä linjanneet, että Suomi, eduskuntaa kuultuaan, hakee Nato-jäsenyyttä”, presidentti Niinistö totesi.

Suomalaisten toiminnasta ovat viime viikkoina huokuneet päättäväisyys ja päämäärätietoisuus, ja ne välittyivät myös sunnuntaina. Askelmerkit ovat selvät.

Tiedotustilaisuus oli poikkeuksellinen muutenkin kuin sisältönsä puolesta. Ehkäpä huomionarvoisinta oli perusteellisuus ja pitkä kesto. Yhdessä ulkoministeri Pekka Haaviston ja puolustusministeri Antti Kaikkosen osuuden kanssa tilaisuus kesti 1,5 tuntia. Toimittajien kysymyksille oli varattu runsaasti aikaa, ja myös vaikeisiin kysymyksiin vastattiin. Se välitti kuvaa pyrkimyksestä avoimuuteen.

Tärkeää oli myös se, että kansanvallan merkitys nousi esille useaan kertaan. On selvää, ettei maan johdolta ole jäänyt huomaamatta mielipidemittauksissa ilmi tullut suomalaisten nopea ja laaja kääntyminen Nato-jäsenyyden puolelle.

Vaikka taustatyöt on tehty huolellisesti, yllätyksiäkin saattaa tulla. Presidentti Niinistö sanoi sunnuntaina suoraan, että esimerkiksi Turkin presidentti Recep Tayip Erdoğanin perjantainen ulostulo oli sellainen. Erdoğan sanoi pitävänsä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä huonona. Sittemmin Turkin linja jo kääntyi, mutta tapaus on hyvä esimerkki siitä, että Naton laajeneminen saattaa herättää myös opportunistisia pyrkimyksiä joissakin jäsenmaissa.

Näyttää kuitenkin selvältä, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä kannatetaan Nato-maissa laajasti. Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi myös sunnuntain tiedotustilaisuudesta, että kun hakemuskirje on toimitettu, on Nato-mailta on odotettavissa julkilausumia, joissa luvataan Suomelle poliittinen tuki ja hakemuksen nopea käsittely.

Pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi jo sunnuntaina, että Nato pohtii mahdollisia turvatakuita Suomelle ja Ruotsille jäsenhaun aikana.

On myös tärkeää muistaa, että Suomesta ei tule mikään voimaton suojelun kohde, vaan täällä on maantieteen sanelemana tehty hyvin perusteellista työtä puolustuksen eteen.

Maanantaina eduskunnan käsittelyyn etenevässä selonteossakin todetaan, että Suomen puolustuskyky vahvistaisi Naton yhteistä puolustusta koko liittokunnan alueella.