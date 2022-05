Valtion johto päättänee sunnuntaina varsinaisen Nato-hakemuksen jättämisestä.

Suomalaisessa julkisuudessa on viime päivinä ollut poikkeuksellisen luontevaa käyttää sanaparia historiallinen tapahtuma tai muutos, sillä niitä Suomessa on riittänyt helmikuun 24:nnen päivän jälleen. Tuolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin torstainen ilmoitus ”Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi” oli nimenomaan sellainen.

Myös sunnuntaina synnytetään harvinaista historiaa, jos ja kun askelmerkit pitävät paikkansa. Presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (tp-utva) yhteiskokous tehnee päätöksen Natoon hakemisesta.

Tämän jälkeen eduskunta käsittelee asian ja Suomi ilmoittaa Natolle olevansa halukas tulemaan kutsutuksi jäseneksi. Viimeinen silaus eli varsinaisen hakemuksen toimittaminen tapahtunee alkuviikosta.

Suomen taival kohti Natoa on ollut tänä keväänä harvinaisen selkeä ja johdonmukainen. Prosessi ansaitsee kaikki tyylipisteet. Suomen menoa on kiitelty vuolaasti myös Ruotsissa. Suomen päättäväinen ote on helpottanut myös Ruotsin omaa painia asiassa.

Lauantaina Suomen sosiaalidemokraatit päättivät odotetusti selkeästä Nato-kannastaan, joten kaikki poliittiset palikat saatiin perusteiltaankin kasaan. Ruotsin sosiaalidemokraatit käsittelevät Nato-kysymystä sunnuntaina.

Viime päivinä on spekuloitu, jättävätkö Suomi ja Ruotsi hakemuksensa yhdessä. Julkisuudessa Ruotsin on ennakoitu jättävän hakemuksensa jo maanantaina, kun Suomessa eduskunta aloittaa Nato-asian käsittelyn. Vaikka lopputulos on tiedossa, on oletettavaa, että hyvin moni kansanedustaja haluaa eritellä päätöksensä perusteet. Siksi on mahdollista, että varsinainen päätös ei valmistu vielä maanantaina.

On tärkeää, että tämä parlamentarismin osuus hoidetaan asiallisesti ja vastuullisesti.

Olisi toki hyvin vaikuttavaa, että Suomi ja Ruotsi jättäisivät Nato-hakemuksensa yhtä aikaa, ja tämä on yhä täysin mahdollista. Presidentti Niinistö matkustaa tiistaina Ruotsiin. Päivä voisi olla yksi merkittävä ”historiallinen hetki” asian julkistukselle.

Mutta käytännössä maat mennevät yhtä polkua, vaikka kellonlyömät eivät olisikaan samat. Suomi ja Ruotsi ovat käyneet asiaa läpi koko kevään käsi kädessä.

Historialla on hetkensä ja jatkumonsa. Suomi ja Ruotsi siirtyvät polulla seuraavaan vaiheeseen, kun hakemukset menevät 30 Nato-maan käsittelyyn. Samaan aikaan Venäjän hybridivaikuttamisen uhka on koko ajan läsnä.

Suomen on syytä säilyttää sama päättäväisyys ja terve kylmänviileys koko prosessin ajan.