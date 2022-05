Työkiistan pidentyminen ja epävarmuuden jatkuminen eivät helpota hoitajapulaa.

Aamulehti

Kunta-alan työriidan sovittelulautakunnan sovintoehdotus sai viime viikolla täystyrmäyksen hoitajaliitoilta Tehyltä ja Superilta. Muut osapuolet olisivat esityksen hyväksyneet.

Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen ja Superin puheenjohtaja Silja Paavola käyttivät tiukkaa kieltä kommentoidessaan asiaa tuoreeltaan. Rytkösen ja Paavolan mukaan sovittelulautakunta, eivätkä muutkaan, ymmärrä kuinka suuri hoitajapula on. Hoitajaliitot katsoivat, ettei sovintoehdotus sisältänyt uskottavaa ratkaisua siihen.

Joukkoirtisanoutumisen uhka roikkuu edelleen ilmassa, mutta kesällä sitä ei liittojen mukaan toteuteta. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu. Tehyn Rytkönen on sanonut useaan otteeseen, ettei heillä ole kiire tehdä sopimusta.

Vuodenvaihteessa sote-henkilöstö siirtyy kunnista hyvinvointialueille, joiden rahoitus tulee valtiolta. Keväällä ovat edessä myös eduskuntavaalit, joiden kampanjoinnissa hoitajien palkat ovat ennenkin olleet suosittu teema. Siitä näkökulmasta kiireettömyys on helppo ymmärtää.

Toinen kulma on kuitenkin se, että helpotusta hoitajien työtaakkaan tai henkilöstöpulaan ei tuo myöskään kiistan pidentyminen ja epävarmuuden ajan jatkuminen.

Hoitajapulan ratkaisun sysääminen hamaan tulevaisuuteen on kestämätöntä, kun samaan aikaan rakennetaan historiallisen suurta sote-uudistusta, jossa kaikki myllätään uusiksi.

Uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa aivan keskeistä on, riittääkö osaavaa henkilöstöä tulevaisuudessa. Hoitajapulan ratkaiseminen on otettava uudistuksessa keskiöön, sillä tämä on se paikka, jossa pitää olla motivaatiota ja yhteistyöhenkeä hakea uusia ratkaisuja. Jos halukkuus ratkaisujen etsimiseen jää työriidan ja kärjistyneen tilanteen jalkoihin, kaikki häviävät.

Rahalla voi korvata tiettyyn pisteeseen asti kehnoja työoloja, jatkuvaa venymistä ja ylitöitä, mutta ei se yksin riitä alan tai työpaikan veto- ja pitovoimaksi. Hoitoalan palkkaus vaatii kyllä korjaamista, mutta sitä sovintoehdotus olisi myös tuonut.

Palkan lisäksi merkitystä on esimerkiksi sillä, jos voi aidosti vaikuttaa työvuorojen tai työtapojen suunnitteluun, jos työmäärän ja tekijöiden suhde on sellainen, että tauot voi pitää, jos johtaminen on reilua ja kannustavaa, jos ylityöt ovat poikkeus eivätkä sääntö, jos osaamista, kokemusta, ideoita ja hyvin tehtyä työtä arvostetaan niin, että se näkyy ja tuntuu.

Nyt uhkana on, että epävarmuuden aika jatkuu pitkään ja tilanne kärjistyy entisestään. Hoitajapula on otettava vakavasti, mutta ratkaisun avainten etsimistä ei voi jättää tes-pöydän kiistakapulaksi. Tes-pöydässä ei ratkaista hoitajamäärää eikä suoranaisesti työolojakaan.